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СМИ узнали о просьбе портов РФ разрешить приём круизных судов с иностранцами

Отмечается, что осуществляющие международные маршруты операторы таких кораблей и терминалов "несут значительные экономические потери".

6 августа, 08:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Крупнейшие российские пассажирские порты и круизные компании попросили власти об открытии морских пограничных пунктов пропуска, а также разрешении на заход судов с иностранными туристами. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, "Росморпорт" направил в подведомственный Минтрансу "Росморречфлот" предложения о возобновлении обслуживания круизных судов и пассажирских паромов в портах РФ. Как известно, оно практически прекратилось из-за запрета на въезд иностранцев, введённого властями в марте прошлого года на фоне пандемии коронавируса.

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"Росморпорт" разработал поправки к данному распоряжению, обратив внимание на то, что весной текущего года власти возобновили авиасообщение с 16 странами. Отмечается, что осуществляющие международные маршруты операторы круизных судов и терминалов "несут значительные экономические потери".

В частности, предложение о снятии ограничений выдвинула компания "Интермарин Круиз Ферри Менеджмент", которая обслуживает круизные и пассажирские суда. Так, в организации отметили, что многие иностранные круизные линии уже возобновили работу и сейчас запрашивают заходы в российские порты. Например, компания "Коста Азия" планировала осуществить по десять прибытий кораблей с японскими туристами в гавани Владивостока и Корсакова без схода на берег. Также компания проявляла интерес к Сочи, Петропавловску-Камчатскому и Санкт-Петербургу. В "Интермарине" уверены, что круизные порты России и экономика приморских регионов РФ теряют доходы из-за отсутствия разрешения для иностранных операторов.

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В свою очередь, "Морской фасад" предложил Правительству Санкт-Петербурга возобновить работу морского пассажирского транспорта. Гендиректор организации Вадим Каширин сообщил, что городской муниципалитет и порт готовят совместное обращение в федеральные органы власти, с такой же инициативой выступят морские гавани Сочи и Владивостока. По его словам, многие порты и круизные компании уже разработали стандарты безопасности, в том числе подразумевающие вакцинацию сотрудников от ковида.

Отмечается, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Ассоциация морских торговых портов обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой открыть морские пункты пропуска. Аналогичное предложение направил вице-премьеру и главе оперативного штаба Татьяне Голиковой порт Сочи.

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В апреле этого года сообщалось, что Россия закрывает три района Чёрного моря для иностранных кораблей. Керченский пролив на тот момент остался открытым для судоходства.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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