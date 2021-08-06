Беглецы из истринского ИВС попали на видео

Пятеро заключённых, сбежавших из истринского ИВС этой ночью, попали на видео. Кадры с камер публикует Mash. На них мужчины сначала бегут по улице, а затем переходят на шаг и скрываются за пределами досягаемости камеры.

По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СКР считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.