Беглецы из истринского ИВС попали на видео
Пятерых заключённых ночью запечатлела камера видеонаблюдения.
Беглецы на пути из истринского ИВС. Видео © Mash
Пятеро заключённых, сбежавших из истринского ИВС этой ночью, попали на видео. Кадры с камер публикует Mash. На них мужчины сначала бегут по улице, а затем переходят на шаг и скрываются за пределами досягаемости камеры.
Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).
По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СКР считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.
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