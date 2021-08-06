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Беглецы из истринского ИВС попали на видео

Пятерых заключённых ночью запечатлела камера видеонаблюдения.

6 августа, 08:13

Беглецы на пути из истринского ИВС. Видео © Mash

Пятеро заключённых, сбежавших из истринского ИВС этой ночью, попали на видео. Кадры с камер публикует Mash. На них мужчины сначала бегут по улице, а затем переходят на шаг и скрываются за пределами досягаемости камеры.

Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).

Ушли по-тихому: Лайф узнал, как пятеро заключённых смогли сбежать из ИВС без шума и крови

Ушли по-тихому: Лайф узнал, как пятеро заключённых смогли сбежать из ИВС без шума и крови

По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СКР считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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