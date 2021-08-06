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СК и полиция возбудили два уголовных дела после побега из изолятора в Истре

Одно из них было заведено по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС, откуда сбежали заключённые.

6 августа, 08:37
<p>Фото © <a href="https://t.me/mosoblproc/44" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

Фото © Прокуратура Московской области

Два уголовных дела возбуждены после побега пятерых заключённых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Следственный комитет будет расследовать дело по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения, а полиция — по факту самого побега.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по Истре, приведшего к побегу пятерых человек (ч. 3 ст. 286 УК РФ)", — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Прокуратура показала фото ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключённых

Прокуратура показала фото ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключённых

Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).

По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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