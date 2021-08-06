НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России предложили ввести выплаты за своевременное прохождение плановой диспансеризации

Такая мера направлена на то, чтобы "повысить внимание граждан к сохранению здоровья и регулярному прохождению медицинского обследования".

6 августа, 08:38

Фото © Shutterstock

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ввести в России выплаты людям, которые своевременно проходят бесплатную полную плановую диспансеризацию без пропусков. Пособия в размере 10 тысяч предлагается выплачивать раз в три года. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

По словам Волынец, современная медицина, оснащение государственных медицинских учреждений России, а также труд высокопрофессиональных врачей позволяют проводить раннюю диагностику опасных для жизни заболеваний, в том числе до проявления выраженных клинических симптомов.

В России установили новый порядок направления на углублённую диспансеризацию

В России установили новый порядок направления на углублённую диспансеризацию

"В целях улучшения здоровья россиян прошу вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы "Здоровая Россия", предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков", — сказано в тексте обращения.

Волынец также отметила, обнаружение заболевания на ранней стадии во многих случаях позволяет провести успешную терапию, а также сэкономить бюджетные средства, которые идут на лечение своевременно не выявленных болезней. Кроме того, плановая диспансеризация, которая позволяет обнаружить недуги на начальной стадии, продлевает активную жизнь и повышает её качество.

В России с 1 июля стартует программа диспансеризации

В России с 1 июля стартует программа диспансеризации

Омбудсмен подчеркнула, что подобная мера направлена на то, чтобы "повысить внимание граждан к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации". Так, согласно предложению Волынец, при очередном прохождении диспансеризации на портале "Госуслуги" граждане будут получать QR-коды, с помощью которых один раз в три года смогут подать заявление на выплату пособия.

Ранее сообщалось, что в августе павильоны "Здоровая Москва" вновь начнут принимать пациентов на диспансеризацию. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на сегодняшний день переведённые исключительно под вакцинацию мощности быстро освобождаются.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1