В России предложили ввести выплаты за своевременное прохождение плановой диспансеризации

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ввести в России выплаты людям, которые своевременно проходят бесплатную полную плановую диспансеризацию без пропусков. Пособия в размере 10 тысяч предлагается выплачивать раз в три года. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

По словам Волынец, современная медицина, оснащение государственных медицинских учреждений России, а также труд высокопрофессиональных врачей позволяют проводить раннюю диагностику опасных для жизни заболеваний, в том числе до проявления выраженных клинических симптомов.

"В целях улучшения здоровья россиян прошу вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы "Здоровая Россия", предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков", — сказано в тексте обращения.

Волынец также отметила, обнаружение заболевания на ранней стадии во многих случаях позволяет провести успешную терапию, а также сэкономить бюджетные средства, которые идут на лечение своевременно не выявленных болезней. Кроме того, плановая диспансеризация, которая позволяет обнаружить недуги на начальной стадии, продлевает активную жизнь и повышает её качество.

Омбудсмен подчеркнула, что подобная мера направлена на то, чтобы "повысить внимание граждан к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации". Так, согласно предложению Волынец, при очередном прохождении диспансеризации на портале "Госуслуги" граждане будут получать QR-коды, с помощью которых один раз в три года смогут подать заявление на выплату пособия.