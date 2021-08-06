Побег заключённых, которые смогли этой ночью покинуть изолятор временного содержания в подмосковной Истре, мог быть заранее профинансирован. Такое мнение выразил криминалист, бывший оперативный сотрудник столичного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ Михаил Игнатов.

"Убежать из изолятора просто так нереально, вот так вот случайно. Моё предположение, что там имела место какая-то коррупционная составляющая, что не без помощи охранников они вышли за пределы изолятора. А сейчас придумывают какие-то нелепые версии", — рассказал специалист в беседе с Лайфом.

Игнатов убеждён, что без помощников арестанты обойтись не могли, так как в любом изоляторе из-за установленных повсюду видеокамер незамеченным остаться попросту невозможно. Собеседник Лайфа также вспомнил о случае, когда сотрудники ИВС участвовали в организации побега известного киллера Александра Солоника из "Матросской Тишины". При этом эксперт считает, что в ИВС в Истре "помогали" кому-то одному. В первую очередь речь идёт о 50-летнем Александре Мавриди, которого подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.

"Тех, кто убежал до кучи, быстро выловят. А вот кого вывезли, в ком заинтересованы, это вопрос открытый, его могли где-то спрятать за пределами Российской Федерации. Также могли просто, если он много знал и слишком много хотел, допустим, мог шантажировать заказчиков", — пояснил криминалист.

Игнатов добавил, что "помощники" арестантов будут наказаны сразу по нескольким статьям, в частности за организацию побега и злоупотребление должностными полномочиями. Сбежавшим же, в свою очередь, грозит дополнительно ещё пять лет заключения свободы.

Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова). Четверо из них осуждены по статье "Мошенничество", а последний проходит в качестве подозреваемого по статье "Убийство".