Трибуны для трибунала: Как западные СМИ и политики мечтают расправиться с Александром Лукашенко Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, к чему приведёт массовый информационный наезд на главу Белоруссии и в чём западные медиа углядели "экспорт хаоса из Минска". 4 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Над Белоруссией сгущаются политические тучи. Часть из них принесло из-за ошибок белорусских властей, например скандала вокруг Тимановской в Токио. Часть — из-за вполне грамотных ответных шагов Минска на западные санкции — миграционный кризис в Литве, вызванный отсутствием у белорусских пограничников чрезмерного усердия в деле перехвата беженцев вблизи литовской границы. Не будем забывать и про гибель главы "Белорусского дома" Виталия Шишова в Киеве, в которой западные страны поспешили обвинить Минск. Намечается очередной шторм в виде более жёсткого пакета западных санкций против республики или переход США и ЕС на новый уровень конфронтации.

Однако для этого шага нужны не только основания или поводы, но также соответствующая информационная обработка населения. И вот в западных СМИ идёт целый вал критических статей в адрес Минска. Тут уже любое слово трактуется соответственно. Например, когда Лукашенко говорил о том, что евреи заставили весь мир преклонить перед ними колени и никто теперь не смеет отрицать холокост, израильские власти и пресса сочли эти слова антисемитскими. Хотя по сути Лукашенко сказал всё верно: евреям (в отличие, например, от армян) удалось добиться того, что геноцид их народа стал в международном праве и истории аксиомой, которую ни один адекватный человек оспаривать не может. Так что это скорее комплимент, нежели оскорбление.

Однако главный удар наносится, естественно, по правозащитному вектору. "В последние недели белорусские власти резко усилили давление на неправительственные организации и независимые СМИ. Согласно правозащитному центру "Весна", в офисы организаций и дома активистов только за июль месяц было совершено около 200 рейдов. Авторитарный президент Лукашенко проводит то, что он называет зачисткой против представителей гражданского общества, которых он называет преступниками и иностранными агентами", — пишет британская The Independent. Речь действительно идёт о зачистке — своих рядов от тех структур, которые Батька выпестовал (или не мешал другим выращивать) во время его "многовекторной политики". И сейчас, перед наступающей бурей, он ликвидирует так называемую пятую колонну. Эти действия, конечно, можно не одобрять, но они вполне понятны, предсказуемы и рациональны.

В то же время СМИ отмечают, что репрессии Батька проводит не только дома. "Очевидная нелегитимность режима Лукашенко была продемонстрировала после украденных им выборов 2020 года. Его выживание теперь зависит от жёсткого преследования диссидентов — причём везде, где он их может найти", — говорится в редакционной статье The Guardian. "Ситуации с активистом на Украине и спортсменкой в Японии показывают, что в мире нет безопасного места для белорусского оппозиционера", — вторит The Economist. А госсекретарь США Энтони Блинкен прямо называет ситуацию с Кристиной Тимановской "актом транснациональных репрессий" со стороны Минска.

Под "транснациональные репрессии", по всей видимости, подпадет и смерть главы "Белорусского дома" в Киеве Виталия Шишова. "Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке. Он помог многим бежать от репрессий режима Лукашенко. Рекомендую украинским властям быстро начать расследование его смерти, включая версию о возможном убийстве. Справедливость должна восторжествовать", — требует еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель.

Но на какую справедливость тут можно надеяться? Для справедливости нужна объективность, а её у расследователей и их внешних друзей нет. Неужели украинские следователи скажут, что Шишова убили ради контроля над финансовыми потоками (а на Украину по линии поддержки украинской оппозиции с конца прошлого года зашли очень большие средства)? Или что его убили противники Батьки, дабы поддержать нынешний высокий уровень давления на Батьку? Или же они примут версию о самоубийстве в тот момент, когда братьям по русофобскому лагерю в лице литовцев так нужен керосинчик в костёр антибелорусской политики?

Вопрос теперь в том, что с этим керосинчиком будет делать ЕС, ведь исполнители медианаката на Батьку чётко говорят о том, что его действия угрожают безопасности ЕС. "Белоруссия экспортирует хаос на всю Европу", — пишет британский The Economist, называющий страну "нестабильной диктатурой, которая граничит с тремя странами ЕС и хрупкой Украиной". "Лукашенковская Белоруссия — это полноценный режим-изгой", — гласит заголовок редакционной статьи в британской Financial Times. "Западные страны больше не могут терпеть его издевательства над собственным народом и презрение к законам, причём как белорусским, так и международным", — продолжает издание.

Да, сейчас лидеры ЕС (как и Запада в целом) выражают поддержку Минску и даже принимают знамя белорусской оппозиции — Светлану Тихановскую — на уровне главы государства. "Мы полностью на вашей стороне, полностью поддерживаем то, что вы делаете. Мы намерены поддерживать права человека и гражданское общество в Белоруссии", — заявил 3 августа Борис Джонсон на встрече со Светланой Тихановской в Лондоне, куда она прилетела после вояжа в США и встречи с Джо Байденом. Однако тут интересны не столько слова, сколько действия. Содержание бури, которая должна обрушиться на белорусское государство. И к которому государство готовится — так, как может.

Авторы Геворг Мирзаян