Россияне стали чаще отдавать предпочтение арбузам, чем дыням

Россияне в этом году чаще покупают арбузы, чем дыни. Аналитики отмечают, что в среднем цена за килограмм этой ягоды в августе составила 30 рублей, а дыни – 90 рублей за килограмм. К таким выводам пришли специалисты онлайн-сервиса по доставке продуктов и товаров на дом "СберМаркет". Результаты анализа, основанного на данных более 70 ритейлеров, сотрудничающих с сервисом, есть в распоряжении Лайфа.

Спрос у российских покупателей на красную ягоду, в среднем в 2 раза выше, чем на дыни. Интерес к сочной мякоти арбузов замечен у жителей столицы и всех крупных городов, кроме Новосибирска — жители этого города больше любят дыни и покупают их в 1,16 раз чаще.

Отмечается, что арбузы и дыни второй год подряд занимают 2% от категории фруктов и ягод. Лидерами по поеданию арбузов уже второй год стали жители Калининграда — там красную ягоду выбирают чаще, чем дыни, в 4,8 раза. Воронеж является вторым город, где арбуз часто появляется на столе. Жители города покупают его в 3,3 раза чаще. На третьем месте — Нижний Новгород, где соотношение покупок арбузов к дыням составило почти 3 к 1. А вот в Тюмени, Омске и Перми эти два продукта любят одинаково.

Санкт-Петербург ещё в прошлом году предпочитал дыни, а сейчас для его жителей больше чем в 2 раза вышли вперёд арбузы. Москвичи теперь тоже выбирают красную ягоду в 2 раза чаще.

По данным аналитиков, дешевле всего арбуз стоит в Уфе, Воронеже и Перми – 26 рублей за килограмм, а дороже всего – в Москве (49 рублей). В Санкт-Петербурге придётся отдать 29 рублей за килограмм красной ягоды.

Дыни, в среднем, стоят дороже — 90 рублей за килограмм. Дешевле всего их можно найти в Екатеринбурге (62 рубля), а дороже всего — в Санкт-Петербурге и Калининграде (110 и 103 рубля соответственно). В столице дыня, в среднем, стоит 100 рублей за килограмм.

В свою очередь эксперты по закупкам "СберМаркета" не советуют покупать фрукты и ягоды на дорожных развалах или в местах, где они лежат на земле. Также не стоит брать разрезанные бахчевые, так как на месте среза могут размножаться бактерии. У спелых арбузов контрастные полоски и сухой хвостик, а спелые дыни при ударе должны издавать глухой звук.