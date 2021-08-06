В Хакасии после убийства пяти человек завели дело о халатности полицейских

В Хакасии возбудили уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц" из-за трагедии, которая случилась в селе Джирим, где рецидивист вырезал семью из пяти человек. После проверки было установлено, что убийцу, вернувшегося после отбытия наказания за прежнее преступление, не поставили на профилактический учёт.

"Должностными лицами ОМВД России по Ширинскому району при получении информации о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя Ширинского района, который в настоящее время обвиняется в совершении убийства 5 человек, уведомление в адрес начальника территориального отдела полиции не направлено, меры к установлению оснований для постановки на профилактический учёт не приняты, индивидуальная профилактическая работа не организована", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.