В Хакасии после убийства пяти человек завели дело о халатности полицейских
Выяснилось, что убийцу, вернувшегося после отбытия наказания за прежнее преступление, не поставили на профилактический учёт.
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В Хакасии возбудили уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц" из-за трагедии, которая случилась в селе Джирим, где рецидивист вырезал семью из пяти человек. После проверки было установлено, что убийцу, вернувшегося после отбытия наказания за прежнее преступление, не поставили на профилактический учёт.
"Должностными лицами ОМВД России по Ширинскому району при получении информации о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя Ширинского района, который в настоящее время обвиняется в совершении убийства 5 человек, уведомление в адрес начальника территориального отдела полиции не направлено, меры к установлению оснований для постановки на профилактический учёт не приняты, индивидуальная профилактическая работа не организована", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Беспризорный убийца: Как вырезавший семью из пяти человек уголовник скрывался от административного надзора
Напомним, накануне стало известно, что в Хакасии убили семью из пяти человек: хозяйку дома, а также её сожителя с братом-близнецом, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку. Подозреваемого Фёдора П. уже арестовали, ранее он был судим за похожее преступление. Лайф узнал, что мужчина должен был встать на надзорный учёт в Омске после отбытия наказания за предыдущее убийство. Но Фёдор туда так и не прибыл, а искать его никто не стал.
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