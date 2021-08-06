В РФ научились за месяц справляться с подъёмом заболеваемости ковидом, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отечественные специалисты научились справляться с подъёмом заболеваемости ковидом за четыре недели, при том что осенью или в начале зимы на это требовалось два с половиной месяца.

"Там, где всё было сделано вовремя, весь процесс подъёма занял не более четырёх недель, это хороший результат. Это два инкубационных периода. Напомню, что прошлой весной это было гораздо больше", — сказала Попова в интервью на телеканале "Россия-24".

На данный момент заболеваемость CoViD-19 растёт в 35 российских регионах, отметила глава Роспотребнадзора. По её словам, в 15 из них число заболевших превышает даже среднероссийские показатели.