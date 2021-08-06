Харли Квинн — истерическое расстройство личности

Обворожительная и опасная Харли Квинн, которая влюбилась в Джокера и из психиатра превратилась в пациентку, страдает истерическим расстройством личности. В его основе лежит "потребность быть в центре внимания и чрезмерная эмоциональность", при этом эмоции театральны и наигранны. Такие люди могут использовать внешность для привлечения внимания, демонстрировать сексуальное провокационное поведение и поддаваться влиянию авторитетных для них личностей.

Кадр из фильма "Отряд самоубийц" © Кинопоиск

Джокер — шизофрения

В случае со зловещим клоуном с зелёными волосами и безумной улыбкой можно говорить об одном из вариантов течения шизофрении — шизотипическом расстройстве, рассказал Виктор Нурдаев WMJ.ru. При нём "пациентам свойственны эксцентричное и асоциальное поведение, склонность к изоляции от общества". Однако специалист отмечает, что Джокер способен планировать и реализовать сложные схемы, что затруднительно для пациентов с шизофренией.

Кадр из фильма "Отряд самоубийц" © Кинопоиск

Сорвиголова — депрессия

Один из самых печальных героев комиксов страдает депрессией. При данном расстройстве пациент теряет интерес к жизни, у него "снижается способность получать удовольствие от окружающих позитивных событий". Состояние может сопровождаться суицидальными мыслями, апатией, чувством вины и бесполезности.

Кадр из фильма "Сорвиголова" © Кинопоиск

Халк — эмоционально неустойчивое расстройство личности

Данный персонаж может вспыхнуть как спичка и поставить оппонента на место и словом, и делом. Диагноз Халка "характеризуется склонностью к импульсивным действиям, вспышкам часто негативных, трудно контролируемых эмоций". Он может быть конфликтен, агрессивен и непредсказуем.

Кадр из фильма "Халк" © Кинопоиск

Дэдпул — психоз

Противоречивый персонаж со способностью к регенерации, склонностью к суициду и специфическим чувством юмора — циничным и пошлым — страдает психозом. В большинстве своём он свойственен шизофрении, а среди проявлений — галлюцинации, бред и утрата контакта с реальностью.

Кадр из фильма "Дэдпул" © Кинопоиск

Джессика Джонс — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

Пурпурный человек с помощью способности к контролю над разумом подчинил себе Джессику, заставляя помогать в своих злодеяниях. Когда девушка освободилась от его власти, ей пришлось бороться с ПТСР, которое возникает после шокирующего стрессового события. Состояние характеризуется мучительными навязчивыми воспоминаниями и кошмарами и стремлением избегать событий, которые могут спровоцировать повторное переживание травмы.

Кадр из сериала "Джессика Джонс" © Кинопоиск

Лекс Лютор — диссоциальное расстройство личности

Заклятый враг Супермена коварный и хитрый, лишён эмпатии и страдает диссоциальным расстройством личности. Таким людям незнакомо чувство вины и раскаяния, они игнорируют закон и права других и лгут для удовольствия или выгоды.

Кадр из фильма "Возвращение Супермена" © Кинопоиск

Двуликий — обсессивно-компульсивное расстройство

Враг Бэтмена, использующий для решения своих злодейских вопросов подброшенную монетку. Обсессивно-компульсивное расстройство, которым он страдает, характеризуется навязчивыми мыслями и выполнением определённых ритуалов, чтобы снять напряжение или избежать неприятных эмоций.