Больные на голову: Какие психические расстройства мучили героев "Отряда самоубийц" и других комиксов
В прокат вышел фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет". И пока фанаты наслаждаются встречей с любимыми персонажами, психиатр Виктор Нурдаев раскрыл, от чего страдают герои вымышленных вселенных.
Кадр из фильма "Отряд самоубийц"
Харли Квинн — истерическое расстройство личности
Обворожительная и опасная Харли Квинн, которая влюбилась в Джокера и из психиатра превратилась в пациентку, страдает истерическим расстройством личности. В его основе лежит "потребность быть в центре внимания и чрезмерная эмоциональность", при этом эмоции театральны и наигранны. Такие люди могут использовать внешность для привлечения внимания, демонстрировать сексуальное провокационное поведение и поддаваться влиянию авторитетных для них личностей.
Кадр из фильма "Отряд самоубийц" © Кинопоиск
Джокер — шизофрения
В случае со зловещим клоуном с зелёными волосами и безумной улыбкой можно говорить об одном из вариантов течения шизофрении — шизотипическом расстройстве, рассказал Виктор Нурдаев WMJ.ru. При нём "пациентам свойственны эксцентричное и асоциальное поведение, склонность к изоляции от общества". Однако специалист отмечает, что Джокер способен планировать и реализовать сложные схемы, что затруднительно для пациентов с шизофренией.
Кадр из фильма "Отряд самоубийц" © Кинопоиск
Сорвиголова — депрессия
Один из самых печальных героев комиксов страдает депрессией. При данном расстройстве пациент теряет интерес к жизни, у него "снижается способность получать удовольствие от окружающих позитивных событий". Состояние может сопровождаться суицидальными мыслями, апатией, чувством вины и бесполезности.
Кадр из фильма "Сорвиголова" © Кинопоиск
Халк — эмоционально неустойчивое расстройство личности
Данный персонаж может вспыхнуть как спичка и поставить оппонента на место и словом, и делом. Диагноз Халка "характеризуется склонностью к импульсивным действиям, вспышкам часто негативных, трудно контролируемых эмоций". Он может быть конфликтен, агрессивен и непредсказуем.
Кадр из фильма "Халк" © Кинопоиск
Дэдпул — психоз
Противоречивый персонаж со способностью к регенерации, склонностью к суициду и специфическим чувством юмора — циничным и пошлым — страдает психозом. В большинстве своём он свойственен шизофрении, а среди проявлений — галлюцинации, бред и утрата контакта с реальностью.
Кадр из фильма "Дэдпул" © Кинопоиск
Джессика Джонс — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)
Пурпурный человек с помощью способности к контролю над разумом подчинил себе Джессику, заставляя помогать в своих злодеяниях. Когда девушка освободилась от его власти, ей пришлось бороться с ПТСР, которое возникает после шокирующего стрессового события. Состояние характеризуется мучительными навязчивыми воспоминаниями и кошмарами и стремлением избегать событий, которые могут спровоцировать повторное переживание травмы.
Кадр из сериала "Джессика Джонс" © Кинопоиск
Лекс Лютор — диссоциальное расстройство личности
Заклятый враг Супермена коварный и хитрый, лишён эмпатии и страдает диссоциальным расстройством личности. Таким людям незнакомо чувство вины и раскаяния, они игнорируют закон и права других и лгут для удовольствия или выгоды.
Кадр из фильма "Возвращение Супермена" © Кинопоиск
Двуликий — обсессивно-компульсивное расстройство
Враг Бэтмена, использующий для решения своих злодейских вопросов подброшенную монетку. Обсессивно-компульсивное расстройство, которым он страдает, характеризуется навязчивыми мыслями и выполнением определённых ритуалов, чтобы снять напряжение или избежать неприятных эмоций.
Кадр из фильма "Тёмный рыцарь" © Кинопоиск
Папарацци сняли 48-летнюю Кэмерон Диас на улице, но даже они с трудом узнали эту "беззубую старушку"
WOW-stars
48-летняя Хайди Клум разделась на яхте, показав, почему по ней по-прежнему сохнет молодой супруг
сегодня в 06:59
Дочь рэпера Dr. Dre стала бездомной и теперь ночует в арендованной машине, несмотря на миллионы отца
вчера в 14:22
Певица Asti распахнула пиджак, под которым ничего нет, но в центре внимания оказались лишь её пальцы
вчера в 13:25
Комментариев: 0