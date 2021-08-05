Папарацци сняли 48-летнюю Кэмерон Диас на улице, но даже они с трудом узнали эту "беззубую старушку"

Артистка в прошлом году впервые стала мамой и решила сконцентрироваться на воспитании ребёнка, а не на своей внешности.