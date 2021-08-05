Папарацци сняли 48-летнюю Кэмерон Диас на улице, но даже они с трудом узнали эту "беззубую старушку"
Артистка в прошлом году впервые стала мамой и решила сконцентрироваться на воспитании ребёнка, а не на своей внешности.
Кэмерон Диас сняли в Беверли-Хиллз, США, когда она возвращалась с дочкой с занятий по плаванию, пишет Fox News. 48-летняя звезда "Ангелов Чарли" держала малышку на руках и была одета довольно просто, без глянцевого лоска.
Фото © Twitter / HollywoodLife, FoxNews
На актрисе был широкий чёрный сарафан и солнечные очки. Она не стала наносить макияж и делать сложную причёску, позволив свободно спадать непослушным прядям.
Фото © Instagram / camerondiaz
Снимки разлетелись по Сети, и поклонники были сильно удивлены. Они отмечали, что не узнают голливудскую красавицу и не понимают, когда она успела так сильно постареть. Однако часть фанатов встали на защиту Камерон, заявив, что она выглядит как обычная женщина и не обязана каждый момент своей жизни соответствовать звёздным стандартам.
Никогда бы не узнала😳 Больше какую-то беззубую старушку напоминает😳
Попросила мужа угадать, кто это..., не угадал🤣🤣🤣. Я бы и сама ни за что не угадала))
Странно, ей всего-то 48, она ли это
Так ей уже полтос скоро, так выглядит половина женщин планеты её возраста. Тем более она ушла из шоу-биза, может теперь выглядеть как хочет!
Когда глянец в мозгах, все женщины кажутся бабами
В начале 2020 года Кэмерон Диас сообщила, что впервые стала мамой. Она родила дочку в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом. После такого важного события артистка решила сосредоточиться на материнстве и на время оставить карьеру.
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