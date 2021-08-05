НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Папарацци сняли 48-летнюю Кэмерон Диас на улице, но даже они с трудом узнали эту "беззубую старушку"

Артистка в прошлом году впервые стала мамой и решила сконцентрироваться на воспитании ребёнка, а не на своей внешности.

5 августа, 09:18
7188

Фото © Instagram / cameron_diaz_p

Кэмерон Диас сняли в Беверли-Хиллз, США, когда она возвращалась с дочкой с занятий по плаванию, пишет Fox News. 48-летняя звезда "Ангелов Чарли" держала малышку на руках и была одета довольно просто, без глянцевого лоска.

Фото © Twitter / HollywoodLife, FoxNews

Фото © Twitter / HollywoodLife, FoxNews

На актрисе был широкий чёрный сарафан и солнечные очки. Она не стала наносить макияж и делать сложную причёску, позволив свободно спадать непослушным прядям.

Фото © Instagram / camerondiaz

Фото © Instagram / camerondiaz

Снимки разлетелись по Сети, и поклонники были сильно удивлены. Они отмечали, что не узнают голливудскую красавицу и не понимают, когда она успела так сильно постареть. Однако часть фанатов встали на защиту Камерон, заявив, что она выглядит как обычная женщина и не обязана каждый момент своей жизни соответствовать звёздным стандартам.

Никогда бы не узнала😳 Больше какую-то беззубую старушку напоминает😳

Olga Malanova

Попросила мужа угадать, кто это..., не угадал🤣🤣🤣. Я бы и сама ни за что не угадала))

Elena

Фото © Instagram / cameron_diaz_p

Фото © Instagram / cameron_diaz_p

Странно, ей всего-то 48, она ли это

Александр

Так ей уже полтос скоро, так выглядит половина женщин планеты её возраста. Тем более она ушла из шоу-биза, может теперь выглядеть как хочет!

Masha Shira

Когда глянец в мозгах, все женщины кажутся бабами

Julia

В начале 2020 года Кэмерон Диас сообщила, что впервые стала мамой. Она родила дочку в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом. После такого важного события артистка решила сосредоточиться на материнстве и на время оставить карьеру.

Ярушин из "Универа" показал свой новый имидж, но на фото его не узнали даже самые преданные фанаты

Ярушин из "Универа" показал свой новый имидж, но на фото его не узнали даже самые преданные фанаты

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой

3 января 2020, 18:59

60-летняя телезвезда показала пикантное фото в бикини, но фанаты нашли на нём одну смущающую деталь

вчера в 13:57

Сурдопереводчица показала одну из самых пошлых песен, и весь концерт люди смотрели только на неё

сегодня в 11:07

Весь мир теперь восхищается Понасенковым, который станцевал под итальянский хит и тут же стал мемом

сегодня в 10:00

Прыгунья с шестом Сидорова взяла серебро на Олимпиаде в Токио

сегодня в 11:51

Новости партнеров

Layer 1