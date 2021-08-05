"Самая красивая женщина в мире" выложила домашние снимки в нижнем белье, которые прятала целый год
Поклонники с трудом поверили, что существует настолько идеальная красота.
Следующие несколько недель Белла Хадид планирует отдохнуть как следует. Чтобы отпраздновать такую непозволительную роскошь, модель выложила весьма откровенный снимок в нижнем белье. 24-летняя звезда надела сиреневый комплект, подняв волосы наверх. За считаные часы фото набрали более полутора миллионов лайков в "Инстаграме", а в комментариях пользователи не могли поверить, что такая красота возможна.
Впрочем, Хадид призналась, что фото были сделаны ещё год назад, когда она случайно порезала лоб во сне. Но никого это не расстроило, ведь кадры впервые появились в общественном доступе, и за это время модель ни на грамм не изменилась.
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Вероятнее всего, свой отпуск модель проведёт с бойфрендом Марком Калманом. 33-летний арт-директор ведёт непубличный образ жизни, а его аккаунты в соцсетях открыты "только для друзей". Пара начала встречаться ещё в 2020 году, но мастерски скрывала свои отношения.