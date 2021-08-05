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"Самая красивая женщина в мире" выложила домашние снимки в нижнем белье, которые прятала целый год

Поклонники с трудом поверили, что существует настолько идеальная красота.

5 августа, 06:52
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Фото © Instagram / bellahadid

Следующие несколько недель Белла Хадид планирует отдохнуть как следует. Чтобы отпраздновать такую непозволительную роскошь, модель выложила весьма откровенный снимок в нижнем белье. 24-летняя звезда надела сиреневый комплект, подняв волосы наверх. За считаные часы фото набрали более полутора миллионов лайков в "Инстаграме", а в комментариях пользователи не могли поверить, что такая красота возможна.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Впрочем, Хадид призналась, что фото были сделаны ещё год назад, когда она случайно порезала лоб во сне. Но никого это не расстроило, ведь кадры впервые появились в общественном доступе, и за это время модель ни на грамм не изменилась.

Только посмотрите на этого маленького идеального ангелочка

sweetbabybels

Я не могу дышать

chromeheartbells

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Вероятнее всего, свой отпуск модель проведёт с бойфрендом Марком Калманом. 33-летний арт-директор ведёт непубличный образ жизни, а его аккаунты в соцсетях открыты "только для друзей". Пара начала встречаться ещё в 2020 году, но мастерски скрывала свои отношения.

Эту плюс-сайз-модель назвали обладательницей худшего пляжного тела, но она считает совсем наоборот

Эту плюс-сайз-модель назвали обладательницей худшего пляжного тела, но она считает совсем наоборот

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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