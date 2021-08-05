"Самая красивая женщина в мире" выложила домашние снимки в нижнем белье, которые прятала целый год

Следующие несколько недель Белла Хадид планирует отдохнуть как следует. Чтобы отпраздновать такую непозволительную роскошь, модель выложила весьма откровенный снимок в нижнем белье. 24-летняя звезда надела сиреневый комплект, подняв волосы наверх. За считаные часы фото набрали более полутора миллионов лайков в "Инстаграме", а в комментариях пользователи не могли поверить, что такая красота возможна.

Фото © Instagram / bellahadid

Впрочем, Хадид призналась, что фото были сделаны ещё год назад, когда она случайно порезала лоб во сне. Но никого это не расстроило, ведь кадры впервые появились в общественном доступе, и за это время модель ни на грамм не изменилась.

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Я не могу дышать chromeheartbells

Фото © Instagram / bellahadid