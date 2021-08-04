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Эту плюс-сайз-модель назвали обладательницей худшего пляжного тела, но она считает совсем наоборот

Составлять рейтинги "красоты" неуместно в 2021-м, считает плюс-сайз-модель. И уж тем более ставить её на последнее место: "Смеюсь, ведь я чертовски горяча".

4 августа, 06:52

Фото © Instagram / tessholliday

Плюс-сайз-модель и бодипозитивная блогерша Тесс Холлидей недавно узнала удивительную новость. Девушка была "удостоена" места в рейтинге обладателей лучших и худших тел для похода на пляж. Американка заняла последнее место и теперь в ярости. И нет, не потому, что Тесс не согласна. Её удивляет, что в 2021 году до сих пор кто-то делает топ-листы "красоты".

Фото © Instagram / tessholliday

Фото © Instagram / tessholliday

Лол, в этом году я был признана обладательницей худшего пляжного тела, и это выводит меня из себя. Ведь сейчас 2021 год, а мы до сих пор публикуем дрянь вроде такой?! Пошло, а ещё я смеюсь, ведь я чертовски горяча! 😎

Тесс Холлидей

Девушка отметила, что мир идёт навстречу бодипозитиву и осознанному отношению к своему телу, но СМИ продолжают упираться в нереалистичные стандарты красоты и пропагандировать токсичную культуру постоянных диет, пишет Unilad. По поводу своего последнего места Тесс только шутит, за себя ей совсем не обидно. Только жаль женщин, которые видят подобное каждый день, а потом начинают изнурять себя в погоне за "идеальным" телом.

Фото © Instagram / tessholliday

Фото © Instagram / tessholliday

Пик популярности Тесс Холлидей пришёлся на 2018 год. Тогда плюс-сайз-модель попала на обложку Cosmopolitan. Ожидаемо и на девушку, и на сам журнал обрушилась волна критики, но, судя по всему, красотка отлично себя чувствует и под атакой хейтеров. Фанатов тоже хватает — в "Инстаграме" на обновления её страницы подписано больше двух миллионов человек!

Толстушка боялась выйти на улицу из-за веса, но сбросила 30 кг и готова покорить любого бодибилдера

Толстушка боялась выйти на улицу из-за веса, но сбросила 30 кг и готова покорить любого бодибилдера

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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