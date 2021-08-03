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Семья затеяла ремонт после переезда, не подозревая, какое трогательное послание её ждёт под обоями

Новым владельцам жилья удалось разыскать автора этих строк, которая рассказала их предысторию.

3 августа, 15:11

Фото © Twitter / DailyMirror

В начале года семья Мерфи переехала в новоприобретённый дом в Ланкашире, Англия, не подозревая, какой ностальгический сюрприз их ожидает, пишет LancsLive. Глава семейства Карл Мерфи рассказал, что когда они начали делать ремонт в спальне дочки, то нашли под слоем обоев трогательное послание, сделанное более 40 лет назад.

Фото © Twitter / DailyMirror

Фото © Twitter / DailyMirror

Автор надписи, датированной 1975 годом, подняла философский вопрос о прошлом и будущем. Она проникновенно обращалась к тем, кто когда-нибудь, возможно, увидит эти строки.

Я здесь, ты там, разделённые только временем. Каково там, в будущем?
Или я прошлое? Единственный ответ на это — ты — моё будущее, я — твоё прошлое.
Желаю тебе доброго дня. 1975 год, Эйлин Уолмсли

надпись на обоях

Тронутые поэтичными словами, Мерфи решили отыскать оставившую надпись Эйлин, что им удалось сделать при помощи соцсетей. "Я была очень рада, что они это обнаружили. Мне было около 14 или 15 лет, я смутно помню, как писала это. Я знала, что спальню собираются ремонтировать, и подумала: либо ты что-то делаешь, либо нет. Я тогда размышляла о времени и путешествиях во времени и о том, как мы все связаны, и подумала: знаете ли, я напишу стихотворение", — рассказала автор послания, которой уже исполнилось 62 года. Британка была благодарна за то, что ей вернули такие прекрасные воспоминания о детстве и том времени, когда её родители были ещё живы.

Ничего не подозревающие супруги надели на отдыхе одежду, которая сделала их мечтой местных свингеров

Ничего не подозревающие супруги надели на отдыхе одежду, которая сделала их мечтой местных свингеров

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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