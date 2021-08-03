Семья затеяла ремонт после переезда, не подозревая, какое трогательное послание её ждёт под обоями

Я здесь, ты там, разделённые только временем. Каково там, в будущем? Или я прошлое? Единственный ответ на это — ты — моё будущее, я — твоё прошлое. Желаю тебе доброго дня. 1975 год, Эйлин Уолмсли

Тронутые поэтичными словами, Мерфи решили отыскать оставившую надпись Эйлин, что им удалось сделать при помощи соцсетей. "Я была очень рада, что они это обнаружили. Мне было около 14 или 15 лет, я смутно помню, как писала это. Я знала, что спальню собираются ремонтировать, и подумала: либо ты что-то делаешь, либо нет. Я тогда размышляла о времени и путешествиях во времени и о том, как мы все связаны, и подумала: знаете ли, я напишу стихотворение", — рассказала автор послания, которой уже исполнилось 62 года. Британка была благодарна за то, что ей вернули такие прекрасные воспоминания о детстве и том времени, когда её родители были ещё живы.