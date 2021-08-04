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Ярушин из "Универа" показал свой новый имидж, но на фото его не узнали даже самые преданные фанаты

Актёр прославился на всю страну, исполнив роль Антона Мартынова в сериале "Универ". Многие так и запомнили его как парня с буйными кудрями и привлекающими внимание щёчками.

4 августа, 12:57
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Фото © VK / УНИВЕР

Однако теперь поклонники увидели 40-летнего Станислава Ярушина на новом фото в "Инстаграме" и не смогли узнать. Артист позировал на отдыхе в светлой футболке и брюках, задорно улыбаясь. Судя по всему, он изменил стрижку и к тому же казался гораздо худее и моложе.

Фото © Instagram / yarushinstanislav

Фото © Instagram / yarushinstanislav

Пользователи сразу же принялись писать в комментариях, что их любимец похож на кого угодно — Стаса Михайлова, Жана Рено, но только не на себя. И некоторым такая трансформация пришлась по вкусу. Однако нашлись и те, кто расстроился и заскучал по прежнему виду звезды.

Фото © Instagram / yarushinstanislav

Фото © Instagram / yarushinstanislav

Капец, что с ним, я его не узнала, что за новый стиль

lnasibullina91

Какой-то другой, похудел, что ли?!

natusia_malica

Фото © Instagram / yarushinstanislav, VK / УНИВЕР

Фото © Instagram / yarushinstanislav, VK / УНИВЕР

На молодого Стаса Михайлова похож😀👏👍

_mrr_production_

Жан Рено

savchenko755

Ой. Верните вес, плиз))


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Станислав Ярушин — российский актёр, шоумен, телеведущий и певец. Он играл в команде КВН "Уездный город" и получил известность, снимаясь в молодёжных сериалах "Универ", "Универ. Новая общага". Среди особых пристрастий артиста — игра в гольф.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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