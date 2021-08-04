Ярушин из "Универа" показал свой новый имидж, но на фото его не узнали даже самые преданные фанаты

Актёр прославился на всю страну, исполнив роль Антона Мартынова в сериале "Универ". Многие так и запомнили его как парня с буйными кудрями и привлекающими внимание щёчками.