Скандальный блогер Литвин за рулём авто разнёс ресторан. Видео © Instagram/mikhail_litvin

Лишённый водительских прав блогер Михаил Литвин снова угодил в скандал, сев за руль. Правда, прокатился он не по трассе, а по ресторану. ГИБДД уже начала проверку.

Литвин сам показал свой "пранк": на кадрах в соцсетях он платит миллион рублей владельцу машины, на которой несколькими минутами позже разнесёт зал ресторана — столы, стулья, посуду. Выступающие на сцене музыканты не растерялись и запрыгнули на крышу авто.

Перед "шоу" пранкер признался, что взял с собой полтора миллиона рублей, чтобы заплатить за машину и покрыть ущерб заведения. Но полиция всё равно начала проверку.

"Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещённого в сети Интернет, на котором гражданин, будучи лишённым права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара (ресторана)", — говорится в сообщении.