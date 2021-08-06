"Не обессудь, я это сделаю": Скандальный блогер Литвин за рулём авто разнёс ресторан
Перед "шоу" пранкер признался, что взял с собой полтора миллиона рублей, чтобы заплатить за машину и покрыть ущерб заведения.
Скандальный блогер Литвин за рулём авто разнёс ресторан. Видео © Instagram/mikhail_litvin
Лишённый водительских прав блогер Михаил Литвин снова угодил в скандал, сев за руль. Правда, прокатился он не по трассе, а по ресторану. ГИБДД уже начала проверку.
Литвин сам показал свой "пранк": на кадрах в соцсетях он платит миллион рублей владельцу машины, на которой несколькими минутами позже разнесёт зал ресторана — столы, стулья, посуду. Выступающие на сцене музыканты не растерялись и запрыгнули на крышу авто.
Перед "шоу" пранкер признался, что взял с собой полтора миллиона рублей, чтобы заплатить за машину и покрыть ущерб заведения. Но полиция всё равно начала проверку.
"Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещённого в сети Интернет, на котором гражданин, будучи лишённым права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара (ресторана)", — говорится в сообщении.
Напомним, в начале июля скандально известного блогера Михаила Литвина по решению суда на четыре месяца лишили водительских прав за езду по встречной полосе в Москве. Машину блогера остановили ещё 14 апреля. Тогда Литвин прокатился в обратном направлении по дороге с односторонним движением в районе Пресненской набережной.
Комментариев: 0