Госдеп США разрешил семьям госслужащих добровольно уехать из России

Накануне ночью Госдепартамент США внёс изменения в регламент о поездках в РФ, согласно которым теперь проживающие в России члены семей американских дипломатов и других сотрудников госструктур Соединённых Штатов имеют право на добровольный отъезд из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"5 августа 2021 года Госдепартамент разрешил добровольный отъезд из России членов семей американских государственных служащих", — сказано в письменном заявлении.

Нововведение прокомментировал представитель Посольства США в Москве в беседе с "Коммерсантом". Он указал на то, что Госдеп принял решение одобрить санкционированный выезд "из-за текущих кадровых условий и условий безопасности, связанных с ограничениями, введёнными Правительством России". При этом дипломат отметил, что нововведения дают членам семей американских госслужащих "возможность уехать из страны, если они пожелают". По его словам, данный статус будет пересматриваться каждые 30 календарных дней.

"Вводя возможность добровольного отъезда, Госдепартамент действует из соображений предосторожности. Решение связано с проблемами безопасности и охраны, возникшими после необоснованного решения российского правительства запретить США нанимать на работу сотрудников из РФ или третьих стран, что вынудило нас уволить сотни сотрудников по всей стране", — пояснил представитель посольства.