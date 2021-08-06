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В Бурятии студенты пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом

По данным источника Лайфа, причиной аварии стал отказ тормозной системы. Всего в транспортном средстве находилось 26 человек, в числе которых водитель и один несовершеннолетний пассажир.

6 августа, 09:34
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Иволгинском районе Бурятии перевернулся автобус, в котором находились студенты одного из вузов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

"6 августа на перевале Пыхта в местности Тёщин язык 61-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание. На борту находились студенты одного из вузов. В настоящее время пострадавшие осматриваются медиками", — говорится в релизе.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, а также устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, авария произошла около 9:30 мск на 21-м километре автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. Причиной ДТП стал отказ тормозной системы автобуса.

По предварительным данным, всего в транспортном средстве находилось 26 человек, в числе которых водитель и один несовершеннолетний. Все пассажиры — студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.

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По словам нашего собеседника, пока не известно, куда направлялся автобус. В настоящий момент 12 пострадавших везут в городскую больницу Улан-Удэ, информация о тяжести их травм не уточняется. Ещё 11 человек получили лёгкие ранения, им не потребовалась госпитализация.

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Ранее Лайф рассказывал, что девять человек погибли и 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции. Всего в транспортном средстве, следовавшем из Стамбула в Измир, находилось 50 человек. О причинах происшествия пока не сообщается.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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