В Бурятии студенты пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом

В Иволгинском районе Бурятии перевернулся автобус, в котором находились студенты одного из вузов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

"6 августа на перевале Пыхта в местности Тёщин язык 61-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание. На борту находились студенты одного из вузов. В настоящее время пострадавшие осматриваются медиками", — говорится в релизе.







Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, а также устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, авария произошла около 9:30 мск на 21-м километре автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. Причиной ДТП стал отказ тормозной системы автобуса.

По предварительным данным, всего в транспортном средстве находилось 26 человек, в числе которых водитель и один несовершеннолетний. Все пассажиры — студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.

По словам нашего собеседника, пока не известно, куда направлялся автобус. В настоящий момент 12 пострадавших везут в городскую больницу Улан-Удэ, информация о тяжести их травм не уточняется. Ещё 11 человек получили лёгкие ранения, им не потребовалась госпитализация.