Звезда "Кухни" Мария Горбань во второй раз стала мамой
Актриса поделилась радостной новостью в "Инстаграме". Сына назвали необычным именем — Нилан.
Мария Горбань. Фото © Instagram / gorban_masha
Звезда российского комедийного сериала "Кухня" Мария Горбань во второй раз стала мамой. Актриса родила сына. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
Отмечается, что радостной новостью Горбань поделилась с подписчиками в "Инстаграме". Как сообщает издание, незадолго до родов актриса уехала в США. Там, в одной из клиник Майами, 5 августа и родился малыш.
На фото, которые артистка опубликовала в соцсетях, она предстала перед фанатами на больничной койке с сыном на груди. Горбань рассказала, что мальчика назвали Нилан. Радостной новостью поделился с подписчиками и супруг актрисы Кирилл Зоткин.
Отметим, что артистка не скрывала свою беременность. Она, наоборот, с удовольствием рассказывала подписчикам о самочувствии и том, какие изменения произошли с её фигурой. Горбань даже показывала видео, где она позирует в белье перед зеркалом. На ролике видно, что её бюст увеличился до седьмого размера.
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Ранее Лайф рассказывал, что молодая жена Евгения Петросяна опубликовала фотографии с сыном. Но подписчики принялись поздравлять её со второй беременностью. Татьяна Брухунова отреагировала на это в резкой форме, но не опровергла информацию.
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