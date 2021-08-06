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Звезда "Кухни" Мария Горбань во второй раз стала мамой

Актриса поделилась радостной новостью в "Инстаграме". Сына назвали необычным именем — Нилан.

6 августа, 10:57

Мария Горбань. Фото © Instagram / gorban_masha

Звезда российского комедийного сериала "Кухня" Мария Горбань во второй раз стала мамой. Актриса родила сына. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Отмечается, что радостной новостью Горбань поделилась с подписчиками в "Инстаграме". Как сообщает издание, незадолго до родов актриса уехала в США. Там, в одной из клиник Майами, 5 августа и родился малыш.

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На фото, которые артистка опубликовала в соцсетях, она предстала перед фанатами на больничной койке с сыном на груди. Горбань рассказала, что мальчика назвали Нилан. Радостной новостью поделился с подписчиками и супруг актрисы Кирилл Зоткин.

Отметим, что артистка не скрывала свою беременность. Она, наоборот, с удовольствием рассказывала подписчикам о самочувствии и том, какие изменения произошли с её фигурой. Горбань даже показывала видео, где она позирует в белье перед зеркалом. На ролике видно, что её бюст увеличился до седьмого размера.

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Ранее Лайф рассказывал, что молодая жена Евгения Петросяна опубликовала фотографии с сыном. Но подписчики принялись поздравлять её со второй беременностью. Татьяна Брухунова отреагировала на это в резкой форме, но не опровергла информацию.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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