Звезда "Кухни" Мария Горбань во второй раз стала мамой

Звезда российского комедийного сериала "Кухня" Мария Горбань во второй раз стала мамой. Актриса родила сына. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Отмечается, что радостной новостью Горбань поделилась с подписчиками в "Инстаграме". Как сообщает издание, незадолго до родов актриса уехала в США. Там, в одной из клиник Майами, 5 августа и родился малыш.

На фото, которые артистка опубликовала в соцсетях, она предстала перед фанатами на больничной койке с сыном на груди. Горбань рассказала, что мальчика назвали Нилан. Радостной новостью поделился с подписчиками и супруг актрисы Кирилл Зоткин.

Отметим, что артистка не скрывала свою беременность. Она, наоборот, с удовольствием рассказывала подписчикам о самочувствии и том, какие изменения произошли с её фигурой. Горбань даже показывала видео, где она позирует в белье перед зеркалом. На ролике видно, что её бюст увеличился до седьмого размера.