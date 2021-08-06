В Битцевском лесу изнасиловали 14-летнюю дочь известной рок-певицы

В Москве в Битцевском лесу изнасиловали несовершеннолетнюю дочь вокалистки известной рок-группы. В правоохранительные органы обратилась сама 46-летняя исполнительница. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам артистки, инцидент произошёл вечером в природно-историческом парке "Битцевский лес". 14-летняя дочь певицы гуляла одна, но в какой-то момент с ней на тропинке поравнялся незнакомый мужчина. Он подождал, пока вокруг не будет людей, и напал на девочку.

Сразу же после обращения вокалистки в полицию на место происшествия была направлена оперативная группа.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали насильника. Им оказался 51-летний уроженец Адыгеи. В Москве мужчина работал маляром и вёл вполне обычный образ жизни. Сразу после задержания он сознался в совершённом преступлении", — рассказал источник издания.

Отмечается, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетней". Устанавливаются все детали произошедшего.