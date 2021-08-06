Четыре человека погибли в жутком ДТП с девятью авто на трассе под Ростовом

Четыре человека погибли в массовом ДТП с девятью авто на трассе под Ростовом. Видео © Соцсети

Четыре человека погибли и пятеро пострадали в жутком ДТП с участием девяти автомобилей на трассе в Ростовской области. Об этом Лайфу сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото © Instagram / radio_dontr

Инцидент произошёл на автодороге М4 "Дон" в Аксайском районе. Два грузовых авто и семь легковых машин столкнулись сегодня около 11 часов дня на 1070-м километре автодороги. По нашим данным, среди погибших есть годовалый малыш и 14-летний подросток.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. О причинах случившегося пока не сообщается.