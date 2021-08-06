Четыре человека погибли в жутком ДТП с девятью авто на трассе под Ростовом
По данным Лайфа, среди жертв аварии есть годовалый малыш и 14-летний подросток. О причинах произошедшего пока не сообщается.
Четыре человека погибли в массовом ДТП с девятью авто на трассе под Ростовом. Видео © Соцсети
Четыре человека погибли и пятеро пострадали в жутком ДТП с участием девяти автомобилей на трассе в Ростовской области. Об этом Лайфу сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл на автодороге М4 "Дон" в Аксайском районе. Два грузовых авто и семь легковых машин столкнулись сегодня около 11 часов дня на 1070-м километре автодороги. По нашим данным, среди погибших есть годовалый малыш и 14-летний подросток.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. О причинах случившегося пока не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал, как в Калининграде Mercedes на большой скорости влетел в мини-рынок, один человек погиб. Автомобиль снёс ограждение и, не сбавляя скорости, наехал на людей, которые стояли возле одной из палаток. После случившегося виновник жуткой аварии пытался спрятаться. Когда его нашли, парень был весь в крови, но на предположения очевидцев, что он не в себе, отрицательно мотал головой.
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