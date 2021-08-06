Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов ростовская выпускница поступила в МГИМО

Выпускница из Ростова-на-Дону Алика Осадчая, сдавшая в текущем году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов, поступила в МГИМО. Об этом рассказал ректор вуза Анатолий Торкунов в беседе с ТАСС.

"Все, наверное, видели в программах телевидения Алику Осадчую из Ростова-на-Дону, которая поступила на юридический факультет, у неё 100 баллов по четырём предметам", — сообщил Торкунов.

Напомним, ранее Лайф писал, что Алика Осадчая стала российской рекордсменкой, сдав ЕГЭ на 400 баллов. Школьница поделилась, как добилась таких результатов. Помимо неё такой же результат по ЕГЭ показали Екатерина Гришина и Ирина Бродская из Москвы. Кроме того, на 300 баллов экзамены сдали 16 человек, а на 200 баллов — 409 участников. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, по большому количеству предметов средние баллы в этом году увеличились.