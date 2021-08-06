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Ливан выпустил по территории Израиля более десяти ракет

Отмечается, что большинство снарядов было перехвачено. Республика подверглась ответному удару.

6 августа, 10:05

Скриншот видео © Соцсети

Ливан выпустил по территории Израиля более десяти ракет. Видео © Соцсети

Более десяти ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии. Видео, снятые очевидцами, уже появились в социальных сетях.

"Более чем 10 ракет были выпущены с территории Ливана по территории Израиля", — указано в сообщении.

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Как уточняется, большая часть снарядов была перехвачена. В настоящее время армия обороны Израиля "наносит ответные удары по источникам пусков в Ливане", заявили военные. Также стало известно, что ответственность за ракетный обстрел еврейского государства взяло на себя ливанское движение "Хезболлах".

Ранее Лайф сообщал, что израильские военные ответили артиллерийским обстрелом на ракетный удар с территории Ливана. Накануне по ним были выпущены три ракеты, из которых только две пересекли границу страны. При этом сирены тревоги сработали в населённых пунктах на севере страны: Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай.

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Лайф рассказывал, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая текущего года. С этого момента стороны начали регулярно наносить друг по другу взаимные ракетные удары.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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