Ливан выпустил по территории Израиля более десяти ракет. Видео © Соцсети

Более десяти ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии. Видео, снятые очевидцами, уже появились в социальных сетях.

"Более чем 10 ракет были выпущены с территории Ливана по территории Израиля", — указано в сообщении.

Как уточняется, большая часть снарядов была перехвачена. В настоящее время армия обороны Израиля "наносит ответные удары по источникам пусков в Ливане", заявили военные. Также стало известно, что ответственность за ракетный обстрел еврейского государства взяло на себя ливанское движение "Хезболлах".

Ранее Лайф сообщал, что израильские военные ответили артиллерийским обстрелом на ракетный удар с территории Ливана. Накануне по ним были выпущены три ракеты, из которых только две пересекли границу страны. При этом сирены тревоги сработали в населённых пунктах на севере страны: Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай.