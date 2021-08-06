Врач рассказала, какие симптомы после ковида требуют срочного визита к невропатологу
Если человек вовремя не обратится к специалисту, то может лишиться привычного ритма жизни и даже работы, подчеркнула медик. По её словам, поражения могут быть гораздо значительнее, чем кажутся.
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Вялость после перенесённого коронавируса может стать поводом для срочного визита к невропатологу. Однако это не единственный симптом, на который следует обратить внимание, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в беседе с радио Sputnik.
По её словам, в частности, CoViD-19 оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему (ЦНС). Специалист подчеркнула, что сложности с ЦНС могут лишить человека привычного ритма жизни и даже работы.
"Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу", — отметила Павлова.
Медик добавила, что долгое время сохраняющийся лёгкий "туман" в голове свидетельствует о серьёзных проблемах. Кроме того, по её словам, незамедлительно обратиться к невропатологу нужно в случае частых головных болей. Павлова подчеркнула, что поражения могут быть гораздо более значительными, чем изначально кажутся.
Ранее врач объяснила, почему люди резко худеют после ковида. По словам специалиста, это происходит вне зависимости от возраста или пола. Вероятнее всего, здесь может прослеживаться связь с тяжестью течения и длительностью болезни.
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