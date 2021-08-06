Врач рассказала, какие симптомы после ковида требуют срочного визита к невропатологу

Вялость после перенесённого коронавируса может стать поводом для срочного визита к невропатологу. Однако это не единственный симптом, на который следует обратить внимание, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в беседе с радио Sputnik.

По её словам, в частности, CoViD-19 оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему (ЦНС). Специалист подчеркнула, что сложности с ЦНС могут лишить человека привычного ритма жизни и даже работы.

"Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу", — отметила Павлова.

Медик добавила, что долгое время сохраняющийся лёгкий "туман" в голове свидетельствует о серьёзных проблемах. Кроме того, по её словам, незамедлительно обратиться к невропатологу нужно в случае частых головных болей. Павлова подчеркнула, что поражения могут быть гораздо более значительными, чем изначально кажутся.