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СК показал на видео взломанные двери истринского ИВС после побега заключённых

Поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки с помощью гаечного ключа.

6 августа, 09:52

Следственный комитет опубликовал видео работы специалистов в истринском ИВС на месте побега пятерых заключённых. На кадрах — камера беглецов, взломанные замки дверей и решёток.

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"Не без помощи охранников": Криминалист рассказал, как могли сбежать арестанты из ИВС в Истре

Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).


Лайф воссоздал хронологию побега заключённых из изолятора в Истре

Лайф воссоздал хронологию побега заключённых из изолятора в Истре

Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Затем их след теряется.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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