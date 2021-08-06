СК показал на видео взломанные двери истринского ИВС после побега заключённых
Поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки с помощью гаечного ключа.
Следственный комитет опубликовал видео работы специалистов в истринском ИВС на месте побега пятерых заключённых. На кадрах — камера беглецов, взломанные замки дверей и решёток.
Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).
Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Затем их след теряется.
Комментариев: 0