"Мисс Молдавия" обозвали "стервой" за фразу на русском языке
Местной жительнице сначала не понравилось, что девушка стояла слишком близко к ней около банкомата: она решила, что та хочет подсмотреть ПИН-код от карты.
Яна Варнакова. Фото © Instagram / _yanavarnacova_
"Мисс Молдавия" обозвали "стервой" за фразу на русском языке. Видео © Instagram / _yanavarnacova_
Обладательница титула "Мисс Молдавия — 2008" Яна Варнакова стала участницей конфликта из-за того, что использовала русскую речь. Произошедшее девушка сняла на видео, которое опубликовала в "Инстаграме".
Инцидент произошёл в Кишинёве в очереди к банкомату. Стоявшая перед Варнаковой женщина решила, что та подсматривает ПИН-код, и начала оскорблять девушку. Модель в ответ на хамство отметила некрасивое поведение, использовав русский язык, чем вызвала ещё большее негодование. На кадрах видно, что женщина, не скрывая негативных эмоций и не стесняясь в выражениях, выразила своё недовольство на родном языке, назвав Варнакову стервой и "вонючей русской".
Ранее Лайф рассказывал, что президент Эстонии неожиданно перешла на русский ради призыва к вакцинации. На помощь в записи видеообращения лидер страны позвала певицу Анне Вески и доктора Попова.
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