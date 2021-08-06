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"Мисс Молдавия" обозвали "стервой" за фразу на русском языке

Местной жительнице сначала не понравилось, что девушка стояла слишком близко к ней около банкомата: она решила, что та хочет подсмотреть ПИН-код от карты.

6 августа, 09:46

Яна Варнакова. Фото © Instagram / _yanavarnacova_

"Мисс Молдавия" обозвали "стервой" за фразу на русском языке. Видео © Instagram / _yanavarnacova_

Обладательница титула "Мисс Молдавия — 2008" Яна Варнакова стала участницей конфликта из-за того, что использовала русскую речь. Произошедшее девушка сняла на видео, которое опубликовала в "Инстаграме".

Инцидент произошёл в Кишинёве в очереди к банкомату. Стоявшая перед Варнаковой женщина решила, что та подсматривает ПИН-код, и начала оскорблять девушку. Модель в ответ на хамство отметила некрасивое поведение, использовав русский язык, чем вызвала ещё большее негодование. На кадрах видно, что женщина, не скрывая негативных эмоций и не стесняясь в выражениях, выразила своё недовольство на родном языке, назвав Варнакову стервой и "вонючей русской".

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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