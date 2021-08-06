"Мисс Молдавия" обозвали "стервой" за фразу на русском языке

Инцидент произошёл в Кишинёве в очереди к банкомату. Стоявшая перед Варнаковой женщина решила, что та подсматривает ПИН-код, и начала оскорблять девушку. Модель в ответ на хамство отметила некрасивое поведение, использовав русский язык, чем вызвала ещё большее негодование. На кадрах видно, что женщина, не скрывая негативных эмоций и не стесняясь в выражениях, выразила своё недовольство на родном языке, назвав Варнакову стервой и "вонючей русской".