Главаря банды "захаровских" приговорили почти к 25 годам за убийства из 90-х
Лидер жестокой группировки Сергей Захаров сел в тюрьму по обвинению в других преступлениях ещё в начале 2000-х, а пару лет назад неожиданно решил сознаться в новых "грехах" перед законом.
Лидер банды во время судебного процесса в 2002–2003 годах.
Фото © mzk1.ru
Мосгорсуд приговорил к 24 годам и 11 месяцам колонии бывшего главаря одной из столичных преступных группировок Сергея Захарова. Дело слушалось с участием присяжных. Они признали главаря орудовавшей в 1990-е банды "захаровских" виновным в двойном убийстве, совершённом из корыстных побуждений, и незаконном обороте оружия.
ТАСС уточняет, что при этом Захаров освобождён от наказания, назначенного по обвинению в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, в связи с истечением срока давности. А по делу о похищении человека, вымогательстве денежных средств, а также одном убийстве главаря ОПГ оправдали.
Отметим, что суд над "захаровскими" начался в октябре 2002 года. Свою вину практически полностью признал только один член банды — бывший боксёр Александр Бурлаков. Сам Захаров и ещё один их подельник — Андрей Борисов — уверяли, что никого не убивали и что дело сфабриковано, однако следствию удалось доказать обратное. Все трое подсудимых были признаны виновными в бандитизме, убийствах, похищениях людей и вымогательствах.
Во время оглашения приговора в зале суда из обвиняемых присутствовал только Бурлаков, поскольку Захаров и Борисов в знак протеста против "произвола" разбили себе головы о стены в конвойной комнате, и их пришлось госпитализировать. В результате Захаров был приговорён к 21 году тюрьмы с конфискацией имущества, его подельники также были приговорены к длительным срокам заключения. А в 2019 году Захаров после многих лет в тюрьме неожиданно решил дать новые показания и сообщил о причастности к убийству бизнесмена Максима Коныгина в 2019 году, ликвидации прежнего главаря банды Геннадия Пушкова и ряде других преступлений. Таким образом, он снова оказался под следствием.
Комментариев: 0