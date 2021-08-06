Главаря банды "захаровских" приговорили почти к 25 годам за убийства из 90-х

Мосгорсуд приговорил к 24 годам и 11 месяцам колонии бывшего главаря одной из столичных преступных группировок Сергея Захарова. Дело слушалось с участием присяжных. Они признали главаря орудовавшей в 1990-е банды "захаровских" виновным в двойном убийстве, совершённом из корыстных побуждений, и незаконном обороте оружия.

ТАСС уточняет, что при этом Захаров освобождён от наказания, назначенного по обвинению в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, в связи с истечением срока давности. А по делу о похищении человека, вымогательстве денежных средств, а также одном убийстве главаря ОПГ оправдали.

Отметим, что суд над "захаровскими" начался в октябре 2002 года. Свою вину практически полностью признал только один член банды — бывший боксёр Александр Бурлаков. Сам Захаров и ещё один их подельник — Андрей Борисов — уверяли, что никого не убивали и что дело сфабриковано, однако следствию удалось доказать обратное. Все трое подсудимых были признаны виновными в бандитизме, убийствах, похищениях людей и вымогательствах.