Век воли не видать: как сложилась судьба самых известных киллеров России

Недавно бывший штатный киллер печально известной ореховской ОПГ Александр Пустовалов (Саша Солдат) пытался перевестись из колонии строгого режима в более комфортную колонию-поселение, но суд решил, что он не встал на путь исправления, и отказал ему. Он один из тех, для кого заказные убийства в 90-е годы были рабочими буднями. Некоторые из самых известных киллеров давно сидят за решёткой, другие убиты в бандитских разборках, третьи пропали без вести.

Александр Пустовалов — Саша Солдат

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Бывший штатный киллер ореховской ОПГ Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат в 2005-м получил 24 года колонии строгого режима за целую серию убийств. Следствие полагало, что помимо обычной "работы по заказу" с 1995-го по 1996-й члены ореховской ОПГ поручали ему устранение конкурентов по криминальному бизнесу. В январе 2021 года он подавал ходатайство на перевод в колонию-поселение, но в смягчении режима ему отказали.

Свой срок Саша Солдат получил за 18 доказанных эпизодов. В декабре 2016 года к обвинениям следствие добавило ещё четыре убийства. Своё прозвище Пустовалов получил уже во время допросов у следователей. Когда его спросили, зачем он убивал людей, подозреваемый ответил, что он солдат и это "его работа". Среди жертв Саши Солдата не только главари ОПГ и бизнесмены, но и его личные конкуренты. За особую жестокость при убийствах и регулярное расчленение трупов в криминальной среде Пустовалова называли мясником.

Александр Солоник — Саша Македонский

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Солоник стал одним из столпов преступного мира. Меткость, дерзость и способность выпутываться из самых сложных ситуаций позволили ему быстро влиться в криминалитет ещё во времена СССР. Стать наёмным убийцей Солонику помогли служба в армии и милиции — он хорошо владел оружием, мог с закрытыми глазами собрать и разобрать снайперскую винтовку. Прозвище Македонский Солоник, по слухам, получил за исключительную меткость при стрельбе из пистолетов с двух рук.

Он стал не только рекордсменом по убийствам (по разным версиям, на его счету не меньше трёх десятков трупов), но и оказался единственным, кто сбежал из СИЗО "Матросская Тишина", что прежде считалось невозможным. Убил Солоника его коллега по криминальному бизнесу Александр Пустовалов (Саша Солдат). Вместе с ним для надёжности поехали несколько киллеров медведковской ОПГ. Сашу Македонского и его спутницу, финалистку конкурса "Мисс Россия – 1996" Светлану Котову, убили на вилле в Греции. Тело дерзкого киллера выбросили на свалке.

Игорь Сосновский — Чипит

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В 2017 году Сосновского обвинили в совершении 16 убийств и приговорили к 18 годам и 8 месяцам тюрьмы. Чипит был одним из штатных киллеров ореховской ОПГ и за свои труды регулярно получал солидные гонорары в валюте. За любовь к долларам коллеги Сосновского называли матёрого убийцу Зелёнкой.

Он считался одним из самых дерзких киллеров в составе группировки: Чипит мог убить человека не только вечером без свидетелей, но и среди бела дня, попутно расстреляв и тех, кто мог сообщить о нём в органы. Чтобы распутать след из трупов, который оставил Чипит, следователям потребовалось 17 лет.

Сергей Фролов — Болтон

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Фролов оказался в боевом крыле ореховских практически одновременно с Чипитом. На пару с Сосновским Фролов, которого прозвали Болтоном, несколько раз ходил на дело, но особой дружбы у двух киллеров так и не вышло. Как и Саша Солдат, свои навыки он принёс в криминал из армии. Хотя служил будущий наёмный убийца в части спецсвязи, обращаться с оружием он умел и любил стрелять.

Оттуда же Болтон принёс и навыки конспирации. При разработке цели он использовал десятки мобильных телефонов, менял внешность и машины. Самая громкая работа киллера — убийство московского адвоката Татьяны Акимцевой и её водителя в 2014 году. Болтон работал на ореховских почти 20 лет, но в 2015 году его задержали и обвинили в 16 убийствах.

Алексей Шерстобитов — Лёша Солдат, Лёша Красавчик

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Обвинения "самому обаятельному киллеру" следователи смогли предъявить лишь по 12 эпизодам. Сколько на самом деле людей убил Алексей Шерстобитов, неизвестно до сих пор. Лёша Солдат представлял собой классического боевика: спортсмен, потомственный военный и любитель хорошей жизни. В 90-е годы Шерстобитов проделал путь от лейтенанта Советской армии до одного из самых колоритных преступников эпохи. Ему приписывают убийство бизнесмена Отари Квантришвили и владельца стрип-клуба Иосифа Глоцера.

Убийство последнего Шерстобитову припоминали как "верх искусства убивать" — пуля из револьвера попала Глоцеру точно в висок, хотя киллер стрелял с расстояния в 50 метров.

Шерстобитов создал секретную группу киллеров, о которой знали только три главаря ореховской ОПГ. В неё вошли два экс-капитана ГРУ — Чаплыгин и Погорелов (Санчес) — и один армейский — Вилков.

У Шерстобитова была своеобразная честь киллера: он брался только за убийство авторитетов, бригадиров и отморозков. Женщины, дети и случайные люди были под запретом. Он долго и тщательно выбирал место и способ убийства, чтобы не пострадали невиновные. Если был малейший риск, выбирался более трудный вариант.

Об уровне киллера говорит такая деталь: когда главарь "орехов" Ося уже сидел в особо охраняемом спецблоке СИЗО "Матросская Тишина" и услышал о задержании Лёши Солдата, то вздохнул и произнёс: "Только теперь я могу спокойно подойти к окну камеры".

Группа Шерстобитова прославилась и техническими новинками. Например, для убийства главы "Русского золота" Андрея Таранцева Погорелов собрал робот из автомата Калашникова, который управлялся дистанционно. Такой же робот был у героя боевика "Шакал" с Брюсом Уиллисом. Оружие установили в салоне ВАЗ-2104, но в нужный момент произошёл сбой. Чуть позже робот самопроизвольно расстрелял обойму, изрешетив пулями проезжавшую мимо "Волгу". Её водитель был убит шальной пулей, ещё один прохожий получил ранения.

Лёша Солдат попался случайно по другому делу, но сразу рассказал следователям, кто он такой. Шерстобитов заключил сделку с правосудием, дал ценные показания на всех участников ореховской ОПГ, поэтому за серию убийств в 2008-м ему вынесли относительно мягкий приговор: он получил 23 года.

Олег Пронин — Аль Капоне

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Пронин — один из самых профессиональных киллеров на службе у бандитов. Бывший спецназовец и личный киллер одного из королей преступной жизни — Сергея Тимофеева (Сильвестра), Пронин быстро вошёл в доверие к ореховским и стал выполнять самые опасные задания. Мастерству криминального дела Пронина доучивал Александр Пустовалов (Саша Солдат).

Самое громкое дело, в котором ореховские задействовали Пронина, — расстрел старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя. В затылок следователю киллер выпустил четыре пули. В 2014 году Пронин, которого за хладнокровие и масштабы работы коллеги по бизнесу прозвали Аль Капоне, был приговорён к 24 годам лишения свободы. Общее число убийств, к которым киллер может иметь отношение, приближается к трём десяткам.

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