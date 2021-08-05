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Ницой назвала закон об украинском языке волшебным пенделем для русскоговорящих

Она убеждена, что у жителей Незалежной нет достаточной мотивации говорить на мове, а новая норма это изменит.

5 августа, 11:02
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929576940407772&set=t.100000664241061&type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Larysa Nitsoi</a></p>

Фото © Facebook / Larysa Nitsoi

Скандальная писательница Лариса Ницой назвала вступивший недавно в силу закон об украинском языке как государственном волшебным пенделем для русскоязычных. Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению Ницой, многие украинцы привыкли использовать в повседневной жизни русский язык, а чтобы говорить на государственном языке, им недостаточно мотивации. Украинка уверена, что новый закон должен в корне изменить эту ситуацию, став "волшебным пенделем".

Ницой также рассказала, как однажды упомянула этот закон в разговоре с украинской продавщицей, после чего женщина сразу перешла с русского на мову. Писательница уверена, что этот случай доказал необходимость "пенделя" для украинцев.

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Ранее депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с Лайфом порассуждал о том, почему Владимир Зеленский предал своих братьев и сестёр и так отчаянно отрицает свои корни. По его мнению, даже в обычной жизни встречаются люди, отрицающие своё родство, свои корни. Тем же самым занимается и глава Украины, только в глобальном плане.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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