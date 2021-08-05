Ницой назвала закон об украинском языке волшебным пенделем для русскоговорящих

Скандальная писательница Лариса Ницой назвала вступивший недавно в силу закон об украинском языке как государственном волшебным пенделем для русскоязычных. Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению Ницой, многие украинцы привыкли использовать в повседневной жизни русский язык, а чтобы говорить на государственном языке, им недостаточно мотивации. Украинка уверена, что новый закон должен в корне изменить эту ситуацию, став "волшебным пенделем".

Ницой также рассказала, как однажды упомянула этот закон в разговоре с украинской продавщицей, после чего женщина сразу перешла с русского на мову. Писательница уверена, что этот случай доказал необходимость "пенделя" для украинцев.