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СК выяснит, почему ветеранов лишили льготного отдыха на "Солёных озёрах"

По данным СМИ, по указанию сотрудников одноимённого учреждения пожилым людям не предоставили положенных скидок.

5 августа, 10:49

СУ СК РФ по Оренбургской области организовал проверку по материалам средств массовой информации, которые сообщили о лишении ветеранов льгот на отдых на территории курорта "Солёные озёра".

"Согласно размещённой информации, по указанию сотрудников ООО "Солёные озёра" ветераны и другие льготные категории граждан лишились льгот на посещение одноимённого курорта в городе Соль-Илецке Оренбургской области", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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