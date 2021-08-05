СК выяснит, почему ветеранов лишили льготного отдыха на "Солёных озёрах"

СУ СК РФ по Оренбургской области организовал проверку по материалам средств массовой информации, которые сообщили о лишении ветеранов льгот на отдых на территории курорта "Солёные озёра".

"Согласно размещённой информации, по указанию сотрудников ООО "Солёные озёра" ветераны и другие льготные категории граждан лишились льгот на посещение одноимённого курорта в городе Соль-Илецке Оренбургской области", — говорится в сообщении ведомства.

А ранее Лайф рассказывал, как туристов шокировали вонь и "каша" из гнилых водорослей на элитном пляже в Анапе. Морской травой был усеян берег и море возле него, причём так густо, что даже не было волн.