СК выяснит, почему ветеранов лишили льготного отдыха на "Солёных озёрах"
По данным СМИ, по указанию сотрудников одноимённого учреждения пожилым людям не предоставили положенных скидок.
СУ СК РФ по Оренбургской области организовал проверку по материалам средств массовой информации, которые сообщили о лишении ветеранов льгот на отдых на территории курорта "Солёные озёра".
"Согласно размещённой информации, по указанию сотрудников ООО "Солёные озёра" ветераны и другие льготные категории граждан лишились льгот на посещение одноимённого курорта в городе Соль-Илецке Оренбургской области", — говорится в сообщении ведомства.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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