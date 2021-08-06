В Петербурге задержали юную аферистку, сколотившую банду телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 21-летнюю девушку, которую подозревают в организации банды лжесотрудников службы безопасности банка. По версии следствия, злоумышленники обманывали пенсионеров по телефону с января 2021 года. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Отмечается, что вместе с юной аферисткой также были задержаны двое её подельников. В отношении троицы заведено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас полиция выясняет, сколько в итоге молодые люди успели украсть денег у стариков.

К слову, молодая девушка с модельной внешностью, ступившая на путь преступлений, вызвала у пользователей соцсетей весьма однозначную реакцию. По мнению комментаторов, петербурженка попросту загубила себе жизнь. "Могла бы учиться, а не заниматься вот таким", "Внешний вид безобидной овечки", "Крест теперь на своей жизни поставила", — высказались подписчики.