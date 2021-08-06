Жена Федуна предложила бывшему спортивному директору "Спартака" проверку на полиграфе

Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, предложила бывшему спортивному директору клуба Дмитрию Попову пройти проверку на полиграфе. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Попов накануне официально покинул пост спортивного директора "Спартака". Причиной его ухода стали разногласия с Леонидом Федуном по трансферным вопросам. По словам Попова, Салихова пыталась избавиться от нигерийского полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

"Я не буду больше отвечать на ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А ещё лучше полиграф. Посмотрим, кто врёт", — заявила Салихова.

В мае Салихова вошла в состав совета директоров "Спартака", но проработала в нём менее трёх недель. Выход из руководящего органа супруга Федуна связала с несогласием по кандидатуре главного тренера и ряду других вопросов.