Жена Федуна предложила бывшему спортивному директору "Спартака" проверку на полиграфе
Её возмутили обвинения в попытке избавиться от нигерийского полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.
Кадр видео YouTube / Осторожно: Собчак
Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, предложила бывшему спортивному директору клуба Дмитрию Попову пройти проверку на полиграфе. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
Попов накануне официально покинул пост спортивного директора "Спартака". Причиной его ухода стали разногласия с Леонидом Федуном по трансферным вопросам. По словам Попова, Салихова пыталась избавиться от нигерийского полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.
"Я не буду больше отвечать на ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А ещё лучше полиграф. Посмотрим, кто врёт", — заявила Салихова.
В мае Салихова вошла в состав совета директоров "Спартака", но проработала в нём менее трёх недель. Выход из руководящего органа супруга Федуна связала с несогласием по кандидатуре главного тренера и ряду других вопросов.
На этой неделе "Спартак" под руководством Руя Витории проиграл на своём поле лиссабонской "Бенфике" (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 10 августа в Португалии.
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