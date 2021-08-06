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Жена Федуна предложила бывшему спортивному директору "Спартака" проверку на полиграфе

Её возмутили обвинения в попытке избавиться от нигерийского полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

6 августа, 10:19
<p>Кадр видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AA-I6X4-_Hs&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Осторожно: Собчак</a></p>

Кадр видео YouTube / Осторожно: Собчак

Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, предложила бывшему спортивному директору клуба Дмитрию Попову пройти проверку на полиграфе. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Попов накануне официально покинул пост спортивного директора "Спартака". Причиной его ухода стали разногласия с Леонидом Федуном по трансферным вопросам. По словам Попова, Салихова пыталась избавиться от нигерийского полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

"Я не буду больше отвечать на ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А ещё лучше полиграф. Посмотрим, кто врёт", заявила Салихова.

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В мае Салихова вошла в состав совета директоров "Спартака", но проработала в нём менее трёх недель. Выход из руководящего органа супруга Федуна связала с несогласием по кандидатуре главного тренера и ряду других вопросов.

На этой неделе "Спартак" под руководством Руя Витории проиграл на своём поле лиссабонской "Бенфике" (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 10 августа в Португалии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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