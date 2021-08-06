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Цены на газ в Европе обновили рекорд

Сентябрьский фьючерс на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, дорожал до 546,3 доллара за тысячу кубометров.

6 августа, 10:21

Фото © Pexels

Европейская цена на газ обновила рекорд, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Сентябрьский фьючерс по индексу самого ликвидного хаба Европы TTF дорожал до 546,3 доллара за тысячу кубометров. При этом к моменту открытия торгов цена составляла лишь 542 доллара.

Напомним, что цены на газ начали активно расти с прошлой недели и, по мнению аналитиков, снижения не стоит ждать как минимум до момента запуска "Северного потока – 2", коммерческие поставки по первой нитке которого могут начаться в октябре.

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%. Ранее СМИ узнали о нежелании ФРГ отказываться от "Северного потока – 2" вне зависимости от позиции США.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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