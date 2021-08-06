Цены на газ в Европе обновили рекорд

Европейская цена на газ обновила рекорд, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Сентябрьский фьючерс по индексу самого ликвидного хаба Европы TTF дорожал до 546,3 доллара за тысячу кубометров. При этом к моменту открытия торгов цена составляла лишь 542 доллара.