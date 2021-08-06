Дежурный по истринскому ИВС заявил, что проспал побег пяти заключённых
Сотрудник уверяет, что закрыл все замки и окно для передачи пищи в камере, где находились беглецы.
Фото © Прокуратура Московской области
В ночь побега пятерых заключённых в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре находились два сотрудника: один был в дежурной части, второй непосредственно следил за людьми в камерах. Как рассказал источник Лайфа, второй сотрудник заявил, что уснул в комнате отдыха и не слышал, как несколько заключённых покинули здание. Мужчина уверяет, что закрыл все замки и окно для передачи пищи в камере, где находились беглецы.
Сокамерников, которые остались в ИВС, сейчас допрашивают. Они рассказывают, что в ту ночь якобы спали и ничего не слышали, но отметили, что один из беглецов — Александр Мавриди — говорил про побег. К слову, Мавриди привезли в ИВС 2 августа, а в ту самую камеру перевели только 5 августа — по просьбе других арестантов.
Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).
Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Затем их след теряется.
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