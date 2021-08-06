Дежурный по истринскому ИВС заявил, что проспал побег пяти заключённых

В ночь побега пятерых заключённых в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре находились два сотрудника: один был в дежурной части, второй непосредственно следил за людьми в камерах. Как рассказал источник Лайфа, второй сотрудник заявил, что уснул в комнате отдыха и не слышал, как несколько заключённых покинули здание. Мужчина уверяет, что закрыл все замки и окно для передачи пищи в камере, где находились беглецы.