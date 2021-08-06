НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Попова объяснила, в каком случае можно не носить маски

При этом необходимо надевать средство индивидуальной защиты при участии в массовых мероприятиях на улице и в закрытых помещениях, отметила глава Роспотребнадзора.

6 августа, 11:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россияне могут не надевать маски, если находятся на улице. Однако и в этом случае есть исключения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают", — заявила она в интервью на телеканале "Россия 24".

В России предложили ужесточить правила продажи медицинских масок

В России предложили ужесточить правила продажи медицинских масок

По словам Поповой, ношение масок по-прежнему остаётся обязательным требованием при нахождении в закрытых помещениях. Она также добавила, что это правило сейчас действует в большинстве стран мира.

Ранее глава Роспотребнадзора раскрыла статистику по заражаемости ковидом среди полностью привитых. При этом она отметила, что количество заболевающих в РФ падает и уже есть десять субъектов страны, где наблюдается чёткое снижение.

"Чем легче болезнь, тем хуже последствия": Россиян предупредили о пугающей особенности постковидного синдрома

"Чем легче болезнь, тем хуже последствия": Россиян предупредили о пугающей особенности постковидного синдрома

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В РФ научились за месяц справляться с подъёмом заболеваемости ковидом, заявила Попова

сегодня в 11:44

Попова назвала желательную дату достижения коллективного иммунитета в РФ

вчера в 18:53

В ВОЗ заявили, что вакцинация не должна быть обязательной для поездок за рубеж

сегодня в 12:05

В Китае зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом H5N6

сегодня в 12:27

Шойгу проанонсировал испытания российской ракеты, прозванной на Западе "Сатаной"

сегодня в 12:10

Новости партнеров

Layer 1