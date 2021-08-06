Попова объяснила, в каком случае можно не носить маски

Россияне могут не надевать маски, если находятся на улице. Однако и в этом случае есть исключения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают", — заявила она в интервью на телеканале "Россия 24".

По словам Поповой, ношение масок по-прежнему остаётся обязательным требованием при нахождении в закрытых помещениях. Она также добавила, что это правило сейчас действует в большинстве стран мира.