Попова объяснила, в каком случае можно не носить маски
При этом необходимо надевать средство индивидуальной защиты при участии в массовых мероприятиях на улице и в закрытых помещениях, отметила глава Роспотребнадзора.
Фото © Pixabay
Россияне могут не надевать маски, если находятся на улице. Однако и в этом случае есть исключения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают", — заявила она в интервью на телеканале "Россия 24".
По словам Поповой, ношение масок по-прежнему остаётся обязательным требованием при нахождении в закрытых помещениях. Она также добавила, что это правило сейчас действует в большинстве стран мира.
Ранее глава Роспотребнадзора раскрыла статистику по заражаемости ковидом среди полностью привитых. При этом она отметила, что количество заболевающих в РФ падает и уже есть десять субъектов страны, где наблюдается чёткое снижение.
Комментариев: 0