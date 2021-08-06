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В Россельхознадзоре объяснили, можно ли подхватить "кровяную болезнь" от бананов

Как пояснили специалисты, данное заболевание вызывает бактерия, поражающая внутренние сосуды фрукта. Плоды начинают гнить, а в их сердцевине появляются красно-коричневые пятна.

6 августа, 11:12
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

На днях в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии купленных в одном из супермаркетов бананов, поражённых неизвестной болезнью: в их сердцевине видны красно-коричневые пятна, напоминающие кровь. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора телеканалу "Санкт-Петербург", человек не может заразиться бактериями, являющимися причиной такого процесса.

Так, специалисты подчеркнули, что "кровяную болезнь" у фруктов вызывает некая бактерия, которая поражает внутренние сосуды плода. В результате они начинают гнить, появляются пятна красно-коричневого цвета. В ведомстве заверили, что такие бананы не могут причинить никакого вреда здоровью человека или животных, поскольку заболевание поражает лишь растительные ткани фрукта.

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Вместе с тем в Россельхознадзоре предупредили россиян, что, как и любыми другими испорченными или гнилыми продуктами, такими бананами вполне можно отравиться из-за токсинов, выделяемых микроорганизмами.

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А ранее сообщалось, что стоимость бананов в России обновила пятилетний рекорд. Эксперты отметили, что это связано с ослаблением рубля, стабильным спросом внутри страны и сбоями в поставках.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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