В Россельхознадзоре объяснили, можно ли подхватить "кровяную болезнь" от бананов
Как пояснили специалисты, данное заболевание вызывает бактерия, поражающая внутренние сосуды фрукта. Плоды начинают гнить, а в их сердцевине появляются красно-коричневые пятна.
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На днях в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии купленных в одном из супермаркетов бананов, поражённых неизвестной болезнью: в их сердцевине видны красно-коричневые пятна, напоминающие кровь. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора телеканалу "Санкт-Петербург", человек не может заразиться бактериями, являющимися причиной такого процесса.
Так, специалисты подчеркнули, что "кровяную болезнь" у фруктов вызывает некая бактерия, которая поражает внутренние сосуды плода. В результате они начинают гнить, появляются пятна красно-коричневого цвета. В ведомстве заверили, что такие бананы не могут причинить никакого вреда здоровью человека или животных, поскольку заболевание поражает лишь растительные ткани фрукта.
Вместе с тем в Россельхознадзоре предупредили россиян, что, как и любыми другими испорченными или гнилыми продуктами, такими бананами вполне можно отравиться из-за токсинов, выделяемых микроорганизмами.
А ранее сообщалось, что стоимость бананов в России обновила пятилетний рекорд. Эксперты отметили, что это связано с ослаблением рубля, стабильным спросом внутри страны и сбоями в поставках.
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