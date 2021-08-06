В Россельхознадзоре объяснили, можно ли подхватить "кровяную болезнь" от бананов

На днях в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии купленных в одном из супермаркетов бананов, поражённых неизвестной болезнью: в их сердцевине видны красно-коричневые пятна, напоминающие кровь. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора телеканалу "Санкт-Петербург", человек не может заразиться бактериями, являющимися причиной такого процесса.

Так, специалисты подчеркнули, что "кровяную болезнь" у фруктов вызывает некая бактерия, которая поражает внутренние сосуды плода. В результате они начинают гнить, появляются пятна красно-коричневого цвета. В ведомстве заверили, что такие бананы не могут причинить никакого вреда здоровью человека или животных, поскольку заболевание поражает лишь растительные ткани фрукта.

Вместе с тем в Россельхознадзоре предупредили россиян, что, как и любыми другими испорченными или гнилыми продуктами, такими бананами вполне можно отравиться из-за токсинов, выделяемых микроорганизмами.