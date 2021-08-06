Убийца из Хакасии показал, как расправился с семьёй из пяти человек

Следственный комитет России опубликовал кадры из дома в селе Джирим Ширинского района Хакасии, где бывший уголовник убил семью из пяти человек. Также правоохранители провели проверку показаний на месте, в ходе которой мужчина подробно рассказал об обстоятельствах расправы.

Сам злоумышленник рассказал, что убил родственников экс-возлюбленной на почве ревности. Он также признал свою вину в совершённом преступлении. На видео, снятом оперативниками, Фёдор П. описывает, как расправился с одной из жертв в огороде.

"Он упал, я его дорезал и потом ушёл", — говорит злоумышленник.

После этого Фёдор направился с ножом в дом, а затем снова вышел на улицу, где продолжил кровавую расправу.

Сейчас на месте преступления работают криминалисты и следователи. В частности, они снимают отпечатки пальцев, осматривают дом, а также опрашивают свидетелей. Как уже ранее сообщал Лайф, на время следствия мужчину арестовали на два месяца.

Напомним, накануне, 5 августа, стало известно, что в Хакасии убили семью из пяти человек: хозяйку дома, а также её сожителя с братом-близнецом, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку. Подозреваемого Фёдора П. уже задержали, ранее он был судим за похожее преступление.