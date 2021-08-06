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СК возбудил дело по факту ДТП с россиянами в Турции

В результате аварии, которая произошла 2 августа, погибли трое туристов.

6 августа, 11:05
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/tgrthabertv/status/1422221658513985537" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TGRT HABER</a></p>

Фото © Twitter / TGRT HABER

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российских туристов в ДТП в Турции. Расследование проводится по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия.  Контролируется возвращение граждан в Российскую Федерацию, после этого незамедлительно будет обеспечено проведение необходимых экспертных исследований и процессуальных действий", говорится в сообщении.

Пострадавший в ДТП с автобусом в Турции турист назвал возможную причину смертельной аварии

Пострадавший в ДТП с автобусом в Турции турист назвал возможную причину смертельной аварии

Напомним, автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат вечером 2 августа. На нём передвигались российские туристы. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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