СК возбудил дело по факту ДТП с россиянами в Турции

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российских туристов в ДТП в Турции. Расследование проводится по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия. Контролируется возвращение граждан в Российскую Федерацию, после этого незамедлительно будет обеспечено проведение необходимых экспертных исследований и процессуальных действий", — говорится в сообщении.