СК возбудил дело по факту ДТП с россиянами в Турции
В результате аварии, которая произошла 2 августа, погибли трое туристов.
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российских туристов в ДТП в Турции. Расследование проводится по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
"Подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия. Контролируется возвращение граждан в Российскую Федерацию, после этого незамедлительно будет обеспечено проведение необходимых экспертных исследований и процессуальных действий", — говорится в сообщении.
Напомним, автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат вечером 2 августа. На нём передвигались российские туристы. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли.
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