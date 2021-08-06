Попова назвала долю привитых сотрудников отелей на Кубани

В Краснодарском крае от коронавируса привилось уже более 80% сотрудников санаториев и отелей. Такие данные приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На курортах Краснодарского края больше 80% всех сотрудников санаторно-курортных учреждений, всех отелей уже привиты. И это снижает риски для самих людей, которые работают, и для отдыхающих в этих зонах. Это важный результат, важное достижение", — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".