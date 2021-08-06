Попова назвала долю привитых сотрудников отелей на Кубани
Глава Роспотребнадзора назвала такую цифру важным достижением.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В Краснодарском крае от коронавируса привилось уже более 80% сотрудников санаториев и отелей. Такие данные приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На курортах Краснодарского края больше 80% всех сотрудников санаторно-курортных учреждений, всех отелей уже привиты. И это снижает риски для самих людей, которые работают, и для отдыхающих в этих зонах. Это важный результат, важное достижение", — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
Ранее Лайф сообщал, что с 1 августа отели Краснодарского края начали работать по новым правилам. Заселить туриста могут только при наличии у него справки о вакцинации либо справки, подтверждающей, что гость переболел коронавирусом не более полугода назад. А ПЦР-тест теперь действителен только в паре со справкой о медицинском отводе от прививки. При этом власти региона прогнозируют 71%-ную загруженность на курортах Кубани в августе, несмотря на эти ограничения.
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