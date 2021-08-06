НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Попова назвала долю привитых сотрудников отелей на Кубани

Глава Роспотребнадзора назвала такую цифру важным достижением.

6 августа, 11:39
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В Краснодарском крае от коронавируса привилось уже более 80% сотрудников санаториев и отелей. Такие данные приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На курортах Краснодарского края больше 80% всех сотрудников санаторно-курортных учреждений, всех отелей уже привиты. И это снижает риски для самих людей, которые работают, и для отдыхающих в этих зонах. Это важный результат, важное достижение", — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

В Сочи появились CoViD-free-такси со специальными наклейками

В Сочи появились CoViD-free-такси со специальными наклейками

Ранее Лайф сообщал, что с 1 августа отели Краснодарского края начали работать по новым правилам. Заселить туриста могут только при наличии у него справки о вакцинации либо справки, подтверждающей, что гость переболел коронавирусом не более полугода назад. А ПЦР-тест теперь действителен только в паре со справкой о медицинском отводе от прививки. При этом власти региона прогнозируют 71%-ную загруженность на курортах Кубани в августе, несмотря на эти ограничения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Академик РАН рассказал, сколько держится клеточный иммунитет к коронавирусу

сегодня в 03:52

В ВОЗ заявили, что вакцинация не должна быть обязательной для поездок за рубеж

сегодня в 12:05

Россияне стали чаще отдавать предпочтение арбузам, чем дыням

сегодня в 12:38

В Китае зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом H5N6

сегодня в 12:27

Шойгу проанонсировал испытания российской ракеты, прозванной на Западе "Сатаной"

сегодня в 12:10

Новости партнеров

Layer 1