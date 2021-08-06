В США Tesla загорелась во время подзарядки и спалила гараж и дом. Видео © Twitter / saifon_djalloh

В Калифорнии в городе Сан-Рамон загорелся автомобиль Tesla, стоявший в гараже на зарядке аккумулятора. Об инциденте сообщил Washington Post.

Отмечается, что пожар в гараже частного дома случился ещё в конце прошлого года, но о трагическом инциденте стало известно только сейчас. Огонь вспыхнул ночью в одном из автомобилей Model S, но пламя быстро перекинулось на соседнюю машину той же марки. Жители дома проснулись от автомобильной сигнализации. Сумма ущерба от пожара составила около одного миллиона долларов.

Согласно отчёту пожарной инспекции, возгорание могло произойти из-за неисправности системы терморегулирования или электрооборудования. Известно, что автомобиль был выпущен в 2013 году.