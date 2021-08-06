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Молдавия заявила о готовности помочь в задержании сбежавших из ИВС в Истре

Сейчас Кишинёв проверяет данные о том, что все пятеро беглецов являются гражданами республики. Посольство страны в России запросило всю имеющуюся информацию по этому делу.

6 августа, 11:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правоохранительные органы Молдавии готовы оказать помощь в задержании заключённых, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики.

"Из прессы мы узнали о том, что пятеро уроженцев Молдавии сбежали из ИВС в российском городе Истра. У нас нет информации о том, являются ли они гражданами республики в настоящее время. Посольство Молдавии в РФ запросило всю существующую информацию по этому делу", — сказал пресс-секретарь МИДЕИ Даниэль Водэ.

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Дежурный по истринскому ИВС заявил, что проспал побег пяти заключённых

Отмечается, что в Кишинёве уточняют информацию, есть ли в числе сбежавших граждане Молдавии.

Напомним, этим утром пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).

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Также мы воссоздали хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. На данный момент известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Далее их след теряется.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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