Молдавия заявила о готовности помочь в задержании сбежавших из ИВС в Истре
Сейчас Кишинёв проверяет данные о том, что все пятеро беглецов являются гражданами республики. Посольство страны в России запросило всю имеющуюся информацию по этому делу.
Фото © Pixabay
Правоохранительные органы Молдавии готовы оказать помощь в задержании заключённых, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики.
"Из прессы мы узнали о том, что пятеро уроженцев Молдавии сбежали из ИВС в российском городе Истра. У нас нет информации о том, являются ли они гражданами республики в настоящее время. Посольство Молдавии в РФ запросило всю существующую информацию по этому делу", — сказал пресс-секретарь МИДЕИ Даниэль Водэ.
Отмечается, что в Кишинёве уточняют информацию, есть ли в числе сбежавших граждане Молдавии.
Напомним, этим утром пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).
Также мы воссоздали хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. На данный момент известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Далее их след теряется.
Комментариев: 0