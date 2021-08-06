Молдавия заявила о готовности помочь в задержании сбежавших из ИВС в Истре

Правоохранительные органы Молдавии готовы оказать помощь в задержании заключённых, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики.

"Из прессы мы узнали о том, что пятеро уроженцев Молдавии сбежали из ИВС в российском городе Истра. У нас нет информации о том, являются ли они гражданами республики в настоящее время. Посольство Молдавии в РФ запросило всю существующую информацию по этому делу", — сказал пресс-секретарь МИДЕИ Даниэль Водэ.