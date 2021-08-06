"Газпром" выясняет причину пожара на заводе под Новым Уренгоем

"Газпром" выясняет причину пожара на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, который произошёл 5 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Предприятие принадлежит ООО "Газпром переработка". В результате пожара никто не пострадал, но на время тушения все работы на объекте были прекращены.

"Идёт анализ причин и последствий аварии", — сообщили в "Газпроме".

Между тем РИА "Новости" сообщают, что из-за пожара прокачка через газопровод "Ямал –Европа" снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9–2,1 миллиона кубометров газа, а после 18.00 мск четверга приём упал до 1 миллиона кубометров в час.

В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, огнём повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование.

"В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, огнём повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование. Причина происшедшего, ущерб устанавливаются. На потребителей данный инцидент не повлиял", — информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.