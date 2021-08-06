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"Газпром" выясняет причину пожара на заводе под Новым Уренгоем

В результате инцидента никто не пострадал, но на время тушения все работы на объекте были прекращены.

6 августа, 11:20
<p>Фото ©<a href="https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4530736#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу </a></p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу

"Газпром" выясняет причину пожара на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, который произошёл 5 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Предприятие принадлежит ООО "Газпром переработка". В результате пожара никто не пострадал, но на время тушения все работы на объекте были прекращены.

"Идёт анализ причин и последствий аварии", — сообщили в "Газпроме".

Между тем РИА "Новости" сообщают, что из-за пожара прокачка через газопровод "Ямал –Европа" снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9–2,1 миллиона кубометров газа, а после 18.00 мск четверга приём упал до 1 миллиона кубометров в час.

В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, огнём повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование.

"В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, огнём повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование. Причина происшедшего, ущерб устанавливаются. На потребителей данный инцидент не повлиял", — информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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Отметим, что завод, о котором идёт речь, является крупнейшим промышленно-организованным предприятием нефтеперерабатывающего профиля и основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО. Сырьём является нестабильный газовый конденсат Уренгойского и Ямбургского месторождений. Завод выпускает более 10 видов товарной продукции, в том числе дизельное топливо, авиационное топливо, автомобильный пропан и другое.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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