В Сети появилось видео допроса Тесака, где он описал свою роль в жестоких убийствах мигрантов
На видео с неизвестной датой записи Максим Марцинкевич по порядку описывает, как и где происходили преступления.
Фото © Twitter / SvobodaRadio
На коротком ролике Марцинкевич во время допроса рассказывает, в чём заключалась его роль в убийствах мигрантов в Москве. Тесак признался, что он "помогал" привозить гастарбайтеров на некую базу, переносил тела, после чего подбрасывал головы в районе Гольяново на востоке столицы.
Видео © Telegram / 112
Напомним, в декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Тогда суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Вскоре после этого преступника перевезли в СИЗО Челябинска, где он отбывал срок до конца 2020 года.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
16 сентября 2020 года Максима Марцинкевича нашли мёртвым. Тогда власти сообщали о том, что до смерти мужчина признался в целом списке серьёзных преступлений, каких именно, не уточнялось. Согласно версии следствия, Тесак совершил самоубийство. Однако Life уже писал, что результаты независимой экспертизы расходятся с заключением органов. По мнению специалиста, заключённый не мог нанести себе такие серьёзные раны.
Учитывая тот факт, что плечевые суставы правой и левой верхних конечностей отведены за спину, прихожу к следующему: причинение ран в околоушно-жевательной области справа и поднижнечелюстном треугольнике справа с переходом на область сонного треугольника и в грудинно-ключично-сосцевидной области и области сонного треугольника самостоятельно не представляется возможным
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