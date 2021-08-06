В Сети появилось видео допроса Тесака, где он описал свою роль в жестоких убийствах мигрантов

На коротком ролике Марцинкевич во время допроса рассказывает, в чём заключалась его роль в убийствах мигрантов в Москве. Тесак признался, что он "помогал" привозить гастарбайтеров на некую базу, переносил тела, после чего подбрасывал головы в районе Гольяново на востоке столицы.

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Напомним, в декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Тогда суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Вскоре после этого преступника перевезли в СИЗО Челябинска, где он отбывал срок до конца 2020 года.

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16 сентября 2020 года Максима Марцинкевича нашли мёртвым. Тогда власти сообщали о том, что до смерти мужчина признался в целом списке серьёзных преступлений, каких именно, не уточнялось. Согласно версии следствия, Тесак совершил самоубийство. Однако Life уже писал, что результаты независимой экспертизы расходятся с заключением органов. По мнению специалиста, заключённый не мог нанести себе такие серьёзные раны.