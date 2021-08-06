Олегу Навальному дали год условно за нарушение санитарных норм
По этому делу проходила также Любовь Соболь, ранее её приговорили к полутора годам ограничения свободы.
Фото © Преображенский суд Москвы
Преображенский суд Москвы приговорил брата Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции.
"Навальный О.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год. Срок считается условным, с испытательным сроком на один год", — говорится в сообщении суда.
В период испытательного срока Навальному будет запрещено менять место жительства без уведомления, также необходимо будет являться на регистрацию.
Напомним, по этому делу проходила также Любовь Соболь. Ранее её признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм и приговорили к полутора годам ограничения свободы.
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