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Олегу Навальному дали год условно за нарушение санитарных норм

По этому делу проходила также Любовь Соболь, ранее её приговорили к полутора годам ограничения свободы.

6 августа, 11:19
<p>Фото © Преображенский суд Москвы</p>

Фото © Преображенский суд Москвы

Преображенский суд Москвы приговорил брата Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции.

"Навальный О.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год. Срок считается условным, с испытательным сроком на один год", — говорится в сообщении суда.

В период испытательного срока Навальному будет запрещено менять место жительства без уведомления, также необходимо будет являться на регистрацию.

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Напомним, по этому делу проходила также Любовь Соболь. Ранее её признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм и приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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