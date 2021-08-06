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Талибы убили афганского чиновника возле Посольства России в Кабуле

Cотрудники российского диппредставительства находятся в безопасности, никто из них не пострадал.

6 августа, 11:34

Фото © Pixabay

Руководитель информационного центра Правительства Афганистана Дава Хан Минапал был застрелен у шоссе Дарульаман недалеко от Посольства России в Кабуле. Об этом в пятницу сообщило афганское МВД. Ответственность за убийство чиновника взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

ТАСС со ссылкой на российское посольство в Кабуле сообщает, что все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.

"Мы пока не располагаем достоверной информацией об инциденте. Все сотрудники посольства в безопасности, никто не пострадал", заявил собеседник агентства.

МИД РФ: Наступление талибов выдыхается

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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