Талибы убили афганского чиновника возле Посольства России в Кабуле
Cотрудники российского диппредставительства находятся в безопасности, никто из них не пострадал.
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Руководитель информационного центра Правительства Афганистана Дава Хан Минапал был застрелен у шоссе Дарульаман недалеко от Посольства России в Кабуле. Об этом в пятницу сообщило афганское МВД. Ответственность за убийство чиновника взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.
ТАСС со ссылкой на российское посольство в Кабуле сообщает, что все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.
"Мы пока не располагаем достоверной информацией об инциденте. Все сотрудники посольства в безопасности, никто не пострадал", — заявил собеседник агентства.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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