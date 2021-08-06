Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала иск против блогера почти на 2 млн рублей

Ещё одна пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала в суд с требованием возместить причинённый ущерб, который составляет около двух миллионов рублей, сообщает РИА ФАН.

Екатерина Маничкина в результате аварии получила лёгкие повреждения, а её автомобиль Range Rover лишился бампера. Пострадавшая предлагала Билу договориться без суда, но получила отказ.

После того как видеоблогера приговорили к двум годам ограничения свободы, женщина подала иск с требованием выплатить ей около двух миллионов рублей. Отмечается, что ущерб, который был нанесён автомобилю, оценивается в 1,6 миллиона рублей. А моральный вред и другие расходы — в 180 тысяч рублей.