Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала иск против блогера почти на 2 млн рублей
Женщина предлагала виновнику аварии обойтись без суда, но он ответил отказом. С него требуют 180 тысяч рублей за моральный вред и 1,6 миллиона за ущерб, нанесённый автомобилю.
Эдвард Бил. Скриншот кадра из видео © YouTube / Edward Bil
Ещё одна пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала в суд с требованием возместить причинённый ущерб, который составляет около двух миллионов рублей, сообщает РИА ФАН.
Екатерина Маничкина в результате аварии получила лёгкие повреждения, а её автомобиль Range Rover лишился бампера. Пострадавшая предлагала Билу договориться без суда, но получила отказ.
После того как видеоблогера приговорили к двум годам ограничения свободы, женщина подала иск с требованием выплатить ей около двух миллионов рублей. Отмечается, что ущерб, который был нанесён автомобилю, оценивается в 1,6 миллиона рублей. А моральный вред и другие расходы — в 180 тысяч рублей.
Адвокат Маничкиной, Екатерина Гордон, напомнила, что Бил обещал купить новые транспортные средства для всех пострадавших в аварии по его вине.
Напомним, ДТП с участием Эдварда Била произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Дело было возвращено в суд после того, как прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу. Заседание назначено на 2 сентября.
Комментариев: 0