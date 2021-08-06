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Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала иск против блогера почти на 2 млн рублей

Женщина предлагала виновнику аварии обойтись без суда, но он ответил отказом. С него требуют 180 тысяч рублей за моральный вред и 1,6 миллиона за ущерб, нанесённый автомобилю.

6 августа, 11:40
<p>Эдвард Бил. Скриншот кадра из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCjFPu8rOAk1hleLQH6-7_Hg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Edward Bil</a></p>

Эдвард Бил. Скриншот кадра из видео © YouTube / Edward Bil

Ещё одна пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала в суд с требованием возместить причинённый ущерб, который составляет около двух миллионов рублей, сообщает РИА ФАН.

Екатерина Маничкина в результате аварии получила лёгкие повреждения, а её автомобиль Range Rover лишился бампера. Пострадавшая предлагала Билу договориться без суда, но получила отказ.

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После того как видеоблогера приговорили к двум годам ограничения свободы, женщина подала иск с требованием выплатить ей около двух миллионов рублей. Отмечается, что ущерб, который был нанесён автомобилю, оценивается в 1,6 миллиона рублей. А моральный вред и другие расходы — в 180 тысяч рублей.

Адвокат Маничкиной, Екатерина Гордон, напомнила, что Бил обещал купить новые транспортные средства для всех пострадавших в аварии по его вине.

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Напомним, ДТП с участием Эдварда Била произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Дело было возвращено в суд после того, как прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу. Заседание назначено на 2 сентября.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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