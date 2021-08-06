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В ВОЗ заявили, что вакцинация не должна быть обязательной для поездок за рубеж

Там отметили, что такое требование является дискриминацией по отношению к тем, кто не имеет возможности привиться. А доступ к вакцинам на данный момент в мире не равный.

6 августа, 12:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Поездки за границу не должны обуславливаться требованием обязательной вакцинации от CoViD-19. Такую позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердил её официальный представитель Тарик Яшаревич.

"ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок", — сказал Яшаревич на брифинге в Женеве.

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Он отметил, что причиной для данной позиции является то, что в мире пока отсутствует равный доступ к вакцинам от коронавируса. Поэтому не нужно "добавлять ещё один пункт дискриминации" в отношении людей, которые не могут привиться от болезни.

Кроме того, Яшаревич добавил, что ВОЗ планирует ввести цифровую сертификацию вакцин и "работает над технологическими решениями, касающимися взаимодействия между используемыми сейчас сертификатами".

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Ранее глава Роспотребнадзора Попова заявила, что вакцинация студентов в России от CoViD-19 не несёт обязательный характер, но к началу учебного года желательно привиться. По её мнению, это единственно верное решение, которое позволит избежать заражения вирусом со всеми его непредсказуемыми последствиями и осложнениями.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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