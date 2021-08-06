Шойгу проанонсировал испытания российской ракеты, прозванной на Западе "Сатаной"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что лётные испытания отечественной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" начнутся уже в текущем году и завершатся в следующем.

"И в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения. Конкретное место говорить не буду, неподалёку", — сообщил министр журналистам в ходе осмотра завода "Красмаш" в Красноярске.

Шойгу добавил, что предприятие готово к выполнению контракта на поставку армии одного из самых "грозных вооружений, которым должна обладать наша страна".

Между тем на Западе межконтинентальную ракету РС-28 уже прозвали "Сатана-2". Она способна нести десять больших боеголовок или 16 малых. Ей предстоит заменить самую мощную в мире межконтинентальную ракету "Воевода".