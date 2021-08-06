Шойгу проанонсировал испытания российской ракеты, прозванной на Западе "Сатаной"
Речь идёт о российском межконтинентальном баллистическом комплексе РС-28 "Сармат", который способен нести десять больших или 16 малых боеголовок.
Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что лётные испытания отечественной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" начнутся уже в текущем году и завершатся в следующем.
"И в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения. Конкретное место говорить не буду, неподалёку", — сообщил министр журналистам в ходе осмотра завода "Красмаш" в Красноярске.
Шойгу добавил, что предприятие готово к выполнению контракта на поставку армии одного из самых "грозных вооружений, которым должна обладать наша страна".
Между тем на Западе межконтинентальную ракету РС-28 уже прозвали "Сатана-2". Она способна нести десять больших боеголовок или 16 малых. Ей предстоит заменить самую мощную в мире межконтинентальную ракету "Воевода".
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в РФ. Глава государства напомнил, что на вооружение армии уже поступили гиперзвуковые комплексы "Авангард" и "Кинжал". А комплексы "Сармат", "Циркон" и С-500 "Прометей", по словам Путина, уже "на подходе".
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