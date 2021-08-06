В Китае зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом H5N6
В общей сложности с 2014 года в стране было выявлено 37 инцидентов, включая пять, обнаруженных летом текущего года. Во всех эпизодах вирус не передавался от человека к человеку.
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Сразу два новых случая заражения человека птичьим гриппом H5N6 зарегистрировали в Китае. Об этом сообщили в органах здравоохранения Гонконга со ссылкой на сообщение, полученное по официальным каналам от коллег из КНР.
Отмечается, что первый инцидент был выявлен у 61-летней жительницы города Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Отмечается, что до этого пострадавшая контактировала с домашней птицей. Сейчас она находится в больнице, её состояние медики оценивают как стабильное.
Второй случай был зафиксирован в городе Ибинь юго-западной провинции Сычуань. Однако информация о самочувствии 65-летней пациентки, к сожалению, не отличается столь оптимистичными прогнозами. Сейчас женщина находится в критическом состоянии.
О первом в мире заражении человека штаммом вируса H5N6 сообщалось ещё в мае 2014 года. В общей сложности с того момента в Китае было зафиксировано 37 случаев, включая пять, выявленных летом текущего года. Во всех случаях вирус не передавался от человека к человеку.
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Ранее Лайф сообщал, что в районе озера Тундрово Тюменской области был введён карантин по птичьему гриппу. В области было прекращено перемещение птиц внутри эпизоотического очага, а также приостановлен вывоз яиц и других продуктов птицеводства.
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