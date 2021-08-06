В Китае зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом H5N6

Сразу два новых случая заражения человека птичьим гриппом H5N6 зарегистрировали в Китае. Об этом сообщили в органах здравоохранения Гонконга со ссылкой на сообщение, полученное по официальным каналам от коллег из КНР.

Отмечается, что первый инцидент был выявлен у 61-летней жительницы города Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Отмечается, что до этого пострадавшая контактировала с домашней птицей. Сейчас она находится в больнице, её состояние медики оценивают как стабильное.

Второй случай был зафиксирован в городе Ибинь юго-западной провинции Сычуань. Однако информация о самочувствии 65-летней пациентки, к сожалению, не отличается столь оптимистичными прогнозами. Сейчас женщина находится в критическом состоянии.

О первом в мире заражении человека штаммом вируса H5N6 сообщалось ещё в мае 2014 года. В общей сложности с того момента в Китае было зафиксировано 37 случаев, включая пять, выявленных летом текущего года. Во всех случаях вирус не передавался от человека к человеку.