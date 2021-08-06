Следователи задержали двух сотрудников ИВС в Истре после побега заключённых
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать правоохранители, проводятся осмотры и допросы.
Фото © Прокуратура Московской области
Следователи задержали двоих сотрудников изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда ночью сбежало пять заключённых. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем главного следственного управления СК России по Московской области задержаны двое сотрудников изолятора временного содержания, подозреваемых в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек", — сказала Врадий.
Она отметила, что в настоящее время на месте происшествия продолжают работать правоохранители, проводятся осмотры и допросы.
Напомним, этим утром пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).
Также мы воссоздали хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. На данный момент известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Далее их след теряется.
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