Следователи задержали двух сотрудников ИВС в Истре после побега заключённых

Следователи задержали двоих сотрудников изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда ночью сбежало пять заключённых. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем главного следственного управления СК России по Московской области задержаны двое сотрудников изолятора временного содержания, подозреваемых в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек", — сказала Врадий.